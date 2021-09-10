10 Eylül Tarihte Bugün Neler Oldu? Tarihte Bugün Neler Oldu? Tarihte Bugün Hangi Olaylar Yaşandı?

Tarihte bugün meydana gelen olayları sizler için araştırdık. Tarihte 10 Eylülde neler olduğunu merak edenler için, tarihte olan olayları, savaşları, işgalleri, depremleri, doğumları, ölümleri araştırıp sunduk. Peki tarihte bugün neler oldu? Hangi olaylar yaşandı? Hangi savaşlar oldu? Detaylar haberimizde…

Olaylar

1509 - İstanbul'da "Küçük Kıyamet" olarak adlandırılan büyük bir deprem meydana geldi.

1515 - Diyarbakır Kuşatması: Diyarbakır, Osmanlı egemenliğine girdi.

1623 - IV. Murat tahta çıktı.

1756 - Rusya'da ilk tiyatro kuruldu.

1855 - Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk telgraf haberleşmesi başladı.

1875 - Ruslar, Hokand'ı işgal etti.

1882 - Almanya'da ilk Antisemitizm konferansı açıldı.

1894 - İlk kez Londra'da sarhoş halde trafiğe çıkan bir otomobil sürücüsüne trafik cezası kesildi.

1918 - İngiliz savaş muhabiri Charles Repington, o sırada sürmekte olan savaşı ilk kez "I. Dünya Savaşı" olarak nitelendirdi.

Türkiye Komünist Partisi kurucuları: Mustafa Suphi (sağ) ve genel sekreter Ethem Nejat (orta)

1919 - St. Germain Antlaşması’yla Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanarak, toprakları üzerinde Çekoslovakya, Yugoslavya ve Macaristan Devletleri kuruldu.

1920 - İşgal altındaki İstanbul'da ünlü Rum kabadayı Hrisantos, Polis Muavini Muharrem Alkor ve Polis Cafer Tayyar tarafından öldürüldü.

1920 - Türkiye Komünist Partisi (TKP), Bakü'de kuruldu.

1934 - Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti'ne kabul edildi.

1939 - Kanada, Almanya'ya savaş ilan etti.

1940 - Bakanlar Kurulu, Tan, Tasvir-i Efkar ve Haber gazetelerini yedişer gün kapattı.

1942 - II. Dünya Savaşı: Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri, Almanya'nın Düsseldorf şehrine 100 bin bomba attı.

1943 - Alman askerleri, Roma'yı işgal etti.

1943 - İstanbul Kapalıçarşı'da yangın çıktı; 200'den fazla dükkân yandı.

1960 - Ham petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak gayesiyle Venezuela’nın teklifiyle, Bağdat'ta Venezuela, İran, Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in katılımıyla başlayan kongre sonucunda, 14 Eylül 1960'ta OPEC kuruldu.

1962 - Millî Birlik Komitesi'nin 27 Mayıs sonrası Doğu Anadolu Bölgesi'nden sürdüğü 55 toprak ağasının köylerine dönüşü TBMM tarafından yasalaştırıldı.

1965 - Türkiye, Hindistan'ın Pakistan'dan çekilmesini istedi ve Pakistan'a silah gönderdi.

1970 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de haşhaş ekimini yasaklama önerisi Meclis'te reddedildi.

1977 - Oleyis sendikası Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (Türk-İş) ayrılarak, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) katıldı.

1979 - Türkiye İşçi Partisi Adana eski İl Başkanı Avukat Ceyhun Can öldürüldü.

1981 - Picasso'nun Guernica tablosu, 40 yıl sonra ABD'den İspanya'ya döndü.

1987 - Macaristan'ın sınırı açmasıyla, binlerce Doğu Alman vatandaşı ülkelerinden ayrılmaya başladı.

1987 - Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Kasım günü erken genel seçim yapılması kararı aldı. Türkiye 104 seçim bölgesine ayrıldı. En çok Milletvekilini İstanbul (45), en az Milletvekilini Bilecik (2) ve Hakkâri (2) çıkartacaktı.

1989 - TBKP oluşumuna muhalif olarak TKP kadrolarından bir grup, 10 Eylül dergisini çıkarmaya başladı.

1994 - Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) kuruldu.

2001 - Beyoğlu'ndaki Gümüşsuyu semtinde bulunan Polis Noktası'na, DHKP-C tarafından intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda, saldırgan dahil dört kişi hayatını kaybederken, 23 kişi yaralı olarak kurtuldu.

2004 - TRT'de yayımlanan Akşama Doğru yayından kaldırıldı.

2008 - İran'ın merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin 46 kilometre batısında, 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

2008 - İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi CERN'de yüzyılın deneyi olarak bilinen ATLAS deneyi başladı.

Doğumlar

1866 - Jeppe Aakjær, Danimarkalı yazar (ö. 1930)

1892 - Arthur Compton, Nobel Fizik Ödülü sahibi ABD'li fizikçi (ö. 1962)

1897 - Georges Bataille, Fransız sosyolog ve yazar (ö. 1962)

1941 - Stephen Jay Gould, ABD'li paleontolog (ö. 2002)

1945 - Jose Feliciano, Porto Riko'lu şarkıcı

Ölümler

MÖ 210 - Qin Shi Huang, ilk Çin imparatoru (d. MÖ 247)

1797 - Mary Wollstonecraft, İngiliz yazar (d. 1759)

1979 - Agostinho Neto, Angolalı şair, devlet başkanı (d. 1922)

1983 - Felix Bloch, Nobel Fizik Ödülü sahibi İsviçreli fizikçi (d. 1905)

2007 - Jane Wyman, Amerikalı aktris ve Ronald Reagan'ın ilk eşi (d. 1917)