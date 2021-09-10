10 Eylül Cuma, Bugün Hangi Diziler Var?
10 Eylül Cuma dizi yayın akışı bu gün nasıl olacak? Tv'de hangi diziler yayınlanacak. Ana Haber'den hemen sonra hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak. İşte detaylar..
ANA HABERLERDEN SONRA TV'DE HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK
TRT1
20:00- Bayram Sineması ‘’Gönül Dağı’’
23:15- Esaretin Bedeli
KANAL D
20:00- Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Show
22:45- Çember-Yolun Sonundaki Kız
SHOW TV
20:00- Güldür Güldür Show
00:15- Çiçek
ATV
00-20- Kalp Yarası
FOX TV
20:00- Aşk Mantık İntikam
00:00- Yasak Elma
TV8
20:00- MasterChef Türkiye/Yeni Bölüm
00:15- Paylaş Benimle
KANAL 7
19:00- Baş Tacım (Yeni Bölüm)
21:00- Diriliş Ertuğrul
00:20- Umut Hiç Bitmeyecek (TV Filmi)
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:34
|Öğle
|12:10
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0