10 Eylül Cuma, Bu Gün Hangi Diziler Var?

10 Eylül Cuma dizi yayın akışı bu gün nasıl olacak? Tv'de hangi diziler yayınlanacak. Ana Haber'den hemen sonra hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak. İşte detaylar..

GÜNCEL 10.09.2021, 10:19 10.09.2021, 10:43
10 Eylül Cuma, Bu Gün Hangi Diziler Var?

ANA HABERLERDEN SONRA TV'DE HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK

TRT1

20:00- Bayram Sineması ‘’Gönül Dağı’’

23:15- Esaretin Bedeli

KANAL D

20:00- Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Show

22:45- Çember-Yolun Sonundaki Kız

SHOW TV

20:00- Güldür Güldür Show

00:15- Çiçek

ATV

20:00- Baş Belası

00-20- Kalp Yarası

FOX TV

20:00- Aşk Mantık İntikam

00:00- Yasak Elma

TV8

20:00- MasterChef Türkiye/Yeni Bölüm

00:15- Paylaş Benimle

KANAL 7

19:00- Baş Tacım (Yeni Bölüm)

21:00- Diriliş Ertuğrul

00:20- Umut Hiç Bitmeyecek (TV Filmi)

#Tv #Dizi
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24°
açık
Namaz Vakti 10 Eylül 2021
İmsak 04:09
Güneş 05:34
Öğle 12:10
İkindi 15:45
Akşam 18:35
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0