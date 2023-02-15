10 bin TL deprem yardım parası nereden nasıl alınır? 2023

10 bin TL deprem yardımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturulamaz hâle gelen konutlar için hane başına 15 bin TL taşınma ve 5 bin TL ile 2 bin TL kira yardımı yapılacağının altını çizerek hane başına 10 bin TL destek yardımı verileceğini bildirdi. Peki, 10 bin TL deprem yardımı ne zaman, kimlere yapılacak? Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır?

10 bin TL deprem desteği ödemeleri ne zaman yapılacak sorusu Kabine Toplantısı'nın ardından gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş depremi felaketinin ele alındığı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bundan sonraki süreçte atılacak adımları duyurdu. Depremzedelere taşınma ve kira desteği sağlayacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hane başına 10 bin TL destek yardımı yapılacağının altını çizdi. Ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama gelmezken 10 bin TL deprem yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden sorgulanmaya başladı. Vatandaşlar, 10 bin TL deprem yardım parası ile ilgili detayları sorgulamaya başladı. Peki, 10 bin TL deprem yardımı ne zaman, kimlere yapılacak? Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır?

10 bin TL deprem yardımı

Deprem bölgesi olan illerde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya ziyaretinde yaptığı açıklamada, depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlarla ilgili bilgi vermişti.

AFAD ödeneğinden vatandaşlara 15 bin TL taşınma yardımı, 5 bin TL ve 2 bin TL kira yardımı yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca hane başına 10 bin TL destek yardımı verileceğini açıklamıştı.

10 bin TL deprem yardımı ne zaman, kimlere yapılacak?

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında yapıldı.

Ana gündem maddesi deprem felaketi olan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere yapılacak yardım ödemeleri ile ilgili bilgi verdi.

Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır?

10 bin lira yardım parası depremde zarar gördüğü tespit edilen ailelerin hesabına yatırılacak. Buna göre vatandaşlarımızın herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmayacağı bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu süreçte hiçbir vatandaşımızı maddi-manevi açıdan sahipsiz bırakmayacak, yardım ve barınma çalışmalarının düzenli bir şekilde sürmesini sağlayacağız.

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımdan istirhamım; şehirlerine, ilçelerine, mahallelerine, evlerine, işlerine velhasıl tüm unsurlarıyla hayatlarına sahip çıkmalarıdır. Yılgınlığa, bezginliğe asla kapılmadan beraberce bu felaketin acısını dindirecek, yarasını saracak kayıplarını telafi edeceğiz.

İlk etapta oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin TL taşınma ve 2 bin TL ile 5 bin TL kira yardımı, ayrıca yine hane başına 10 bin TL destek yardımı yapacağımızı zaten açıklamıştım.

Ailelere deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin TL nakdi yardımda bulunuyoruz." t24