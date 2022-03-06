1 liraya kayak eğitimine yoğun ilgi

Türkiye’de üniversite kampüsü içinde kayak tesisi bulanan tek üniversite olan BEÜ’de öğrenim gören öğrenciler başlatılan kurs sayesinde kayak sporunu öğrenme fırsatı buldu. BEÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından başlatılan kurs kapsamıdan üniversitenin kayak tesisine gelen öğrenciler 1 lira gibi sembolik bir ücrete kayak eğitimi aldı.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kursu ziyaret ederek öğrencilere eğitim veren kayak hocasından bilgiler aldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ermastaş, “Kampüsümüz içinde bulunan kayak tesisimiz gibi 1 lira gibi sembolik bir ücrete kayak eğimimizde Türkiye’de bir ilktir.

Giderek yoğunlaşan kayak faaliyetlerimiz devam ediyor. Bugün burada bir kurs başlattık. Sadece 1 TL’ye üniversite öğrencilerimiz kayak yapmayı öğrenecekler. Buda zannedersem Türkiye’de bir ilk. Yani sembolik bir ücret olan 1 liraya gençler kayağı öğrenmiş olacaklar.

Bitlis ve diğer ilçelerimizden de talepler var onlara yönelikte bir takım kayak eğitimlerimizde olacak. Onların da programlarını yaptık hafta sonları bir ay kadar bu faaliyetlerimiz sürecek” dedi.

BEÜ Sosyal Hizmet öğrencilerinden Sevilay Budan üniversitenin öğrencilerine yönelik böyle bir eğitim vermiş olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, “İlk denememi gerçekleştirdim.

Çok heyecanlıyım. 1 liraya böyle bir eğitimin verilmesi üniversitemizde çok güzel, zaten diğer üniversitelerde de kayak merkezi ve böyle bir eğitim yok. İlk defa böyle bir şey gerçekleşiyor” dedi.