1 Ekim'de başlayacaktı! Kuaförlerin haftalık tatil uygulaması ertelendi

Ticaret Bakanlığı berberler, güzellik merkezleri ve kuaförler için yeni kararını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bugün yapılan açıklamada,1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının 1 Ocak 2023'e ertelendiği duyruldu.

KARAR NEYDİ?

Bakanlık, ülke genelinde 122 meslek odasını ve yaklaşık 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonunun talebi üzerine, esnaf ve tacirlerin tamamını temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) uygun görüşlerini de alarak 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar vermişti.

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