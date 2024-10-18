İngiltere'de milli takım teknik direktörünün yerli birisi olması gerektiğine dair sorulan düşünceye karşı, Guardiola'nın verdiği tepki medya gündemini sarstı.

Guardiola'nın Açıklamaları

Guardiola, "Thomas Tuchel çok iyi bir teknik direktör ve ona başarılar diliyorum," diyerek sözlerine başladı. Ardından, insanların doğduğu yerler ve milli kimlikleri üzerine düşüncelerini dile getirdi ve "İnsanlar nerede doğduğunu seçemez" diyerek bu konudaki katı düşüncelere karşı çıktı. Ayrıca, futbolun evrensel bir oyun olduğunu vurgulayarak, başarının sadece yerel bir kimlik ile sınırlı olmadığını ifade etti.

Düşünce Özgürlüğü ve Küresel Sorunlar

Guardiola, "Dünya çok büyük; açık fikirli olmalıyız," diyerek, futbolun ötesinde sosyal ve politik konulara da değindi. İsrail, Gazze, Ukrayna ve Afrika gibi yerlerdeki durumlara atıfta bulunarak, farklı kültürlerden ve deneyimlerden öğrenmenin önemini vurguladı.Guardiola'nın sadece futbol değil, insanlık adına evrensel bir bakış açısına sahip olduğunu gösterdi ve tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.