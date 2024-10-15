Sosyal güvencesi olmayan Türk kapasitesi için 2012 yılında hayata geçirilen GSS uygulaması, sağlık hizmetlerine erişim konusunda önemli bir rol oynamakta. Ancak, borçlu olan sayısında artış, sistemin sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor. Türkiye genelinde 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamına girerken, bu şekilde her biri brüt asgari ücretin %3'ü oranında prim ödemesi zorunludur. 2024 yılı için kaydedilen prim tutarı 600 lira, ancak bu miktar ödenemeyenlerin sağlık hizmetlerine erişim hakkı 1 Ocak'ta son buluyor. Yani, borçları olan sağlık hizmetlerinden yararlanma şansı, maalesef kaybolmuş olacak.

HÜKÜMET GSS BORÇLARINA YÖNELİK NE GİBİ DÜZENLEMELER YAPIYOR?

GSS borçları nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak olan programın durumu, bileşenlerinde önemli bir yer kullanımı. AK Parti kanadında, borçların ertelenmesi veya sağlık hizmetlerine erişim uzatılması için çeşitli çalışmalar yürütülmekte. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borcu olan ve gelir testi yaptırmamış kişilere tebligat göndermeye başlamış durumda. Bu, kişilerin sağlık hizmetlerine erişim haklarını yeniden değerlendirmeleri için bir fırsat sunuyor. Ayrıca Meclis'in yapısında bulunan 'torba yasa' kapsamındaki GSS borçları için gündemde çeşitli düzenlemelerin yapılması. Hükümet, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sonradan ortaya çıkan borç dairelerini tekrar uygulayabilir, bu da birçok bireyin sağlık hizmetlerine olanak sağlama konusunda bir umut ışığı olabilir.

GSS BORCU OLANLAR NE YAPMALI?

GSS borcu olan 1 Ocak'tan önce atabilecekleri adımlar, sağlık hizmetlerinden mahrum kalmamaları açısından son derece önemli. Öncelikle mevcut borç durumlarını kontrol etmeleri ve gelir testi yaptırmaları gerekmektedir. Gelir testinin olumlu sonuçlanması durumunda prim yükümlülüklerinden muaf olma şansı doğacaktır. Bunun yanı sıra, olası düzenlemeleri ve daireleri tek tek takip edilmeleri de büyük önem taşıyor. Sağlık hizmetlerine erişimlerini sürdürmek için kamuoyunu bilgilendirecek duyuruları takip ve yerel SGK müdürlükleri ile iletişimde kalmak, atılacak en ayrıntılı adımlar arasında yer alıyor. Sonuç olarak, GSS borçlarının olan sağlık yalnızca kendi cinsinden değil, aynı zamanda toplumun genel olarak kullanabileceği de değişir; bu nedenle bu gelişmelerdeki gelişmeler, herkes için hayati öneme sahip.