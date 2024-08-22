Van Spor’un iyi ve kötü günde yanlarında olan taraftarlar grubu Gölkentliler ve Karakobralar sezon öncesi birliktelik çağrısı yaptı.

“İyisiyle, kötüsüyle her daim Van Sporun yanında olacaklarını” belirten iki taraftar grubu temsilcileri, kenetlenip Van Sporun şampiyonluk yolundaki mücadelesine katkı sunacaklarına vurgu yaptı.

IŞIK: KARŞILIKLI OLARAK ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATACAĞIZ

Wanhaber’e açıklamalarda bulunan Karakobralar Taraftarlar Derneği Başkanı İlhan Işık, “Göreve geldikten sonra Gölkentliler Derneği Başkanı Nevzat Aslan’ı ziyaret ettik. İyi bir ziyaret oldu ve bizleri çok iyi karşıladılar. Geçmiş yıllarda istenmeyen kırgınlıklar olmuştu. Bizler bunun önüne geçerek Van Sporun birleştirici gücünü kullandık ve Nevzat Aslan ile birlikte bu kırgınlığın önüne geçtik. İkili diyaloglarımız çok iyi. Sonuçta iki grubun da tek amacı Van Spor ve armasıdır.

Bu sezon iki taraftar grubu olarak karşılıklı önemli işlere imza atacağız. Van Spor için elimizde ne geliyorsa her şeyi bir kenara bırakıp yeni sezona kenetleneceğiz. Biz kenetlenmezsek şehir kenetlenmez. Tek amacımız Van Sporun menfaatidir. Beraber iyi işler gerçekleştireceğiz, bir olacağız ve takımımızın yanında yer alıp şampiyonluğa yürüyeceğiz.” dedi.

ASLAN: TEK AMACIMIZ VAN SPOR VE ŞAMPİYONLUKTUR

Birliktelik mesajı veren Gölkentliler Taraftarlar Derneği Başkanı Nevzat Aslan ise, “İlhan kardeşime yeni görevinde başarılar diliyorum. Derneğimizi ziyaret ettiler, beraber oturup Van Spor hakkında konuştuk. Geçtiğimiz yıllarda istenmeyen sıkıntılar olmuştu ama şu an aramızda herhangi bir sorun yok. Bizler biriz, Van Spor’uz. İki taraftar grubunun tek amacı Van Spor ve şampiyonluğudur. Bizler bu arma için gönül vermişiz. İki grup olarak el birliğiyle Van Sporun şampiyonluk mücadelesinde yanlarında yer alacağız. Bizler bir olursak şehir birleşir ve Van’a yakışan şampiyonluğu getirmiş oluruz.” ifadelerini kullandı.