Bu ritüel için 69 bin lira ücret talep eden Tacigut'un psikoloji veya psikiyatri eğitimi olmaması, nasıl böyle etkinlikler düzenlediği merak konusu.

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası olarak kabul edilen ve tarihin sıfır noktası olarak bilinen bir alan. Ancak son zamanlarda bazı kişiler burada yüksek ücretler karşılığında çeşitli ritüeller düzenleyerek dikkat çekiyorlar. Tacigut'un ritüeli de bu çerçevede oldukça dikkat çekici.

Tacigut'un işletme mezunu olmasına rağmen psikoloji veya psikiyatri alanında eğitim almadığı biliniyor. Ancak yine de içsel keşif turu adı altında çeşitli aktivitelerle katılımcılarına potansiyellerini açığa çıkaracaklarını vaat ediyor.

Bu 3 günlük turda katılımcılara, negatif enerji temizliği, aura çengelleri ve manyetik alan kancaları temizliği gibi aktiviteler sunuluyor. Ayrıca Göbeklitepe'de "Korku Protokolü" bozma gibi ilginç ritüeller de düzenleniyor.

Tacigut'un Göbeklitepe'yi "uzaylıların havalimanı" olarak tanıttığı ve burada yapılan ritüellerde katılımcıların tarihi kalıntılardan enerji almaya çalışarak ağladığı belirtiliyor. Ayrıca etkinlikte Şanlıurfa'nın peygamberler şehri olarak anılmasından dolayı bazı peygamberlerin özelliklerinin katılımcılara yüklendiği ritüeller de düzenleniyor.

Tacigut ayrıca lüks otellerde de terapi seansları düzenleyerek toplamda 9 aylık bir eğitim veriyor. Bu tarz etkinlikler, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor ancak yüksek ücretler ve ritüellerin bilimsel temele dayanıp dayanmadığı konuları da tartışma yaratıyor.