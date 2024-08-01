“KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor” mottosuyla yola çıkan KOSGEB, girişimcilerin projeleriyle kendilerini göstermelerini ve yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamayı amaçlıyor.

2024-2028 stratejileri doğrultusunda KOSGEB, Girişimci Destek Programı üst limitini 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkardı.

2024 yılı 1. Çağrı başvuruları, 10 Mayıs-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği’ne 3380 girişimci başvurdu. Kurullardan geçen 984 girişimci 01-15 Ağustos tarihleri arasında jürilerin karşısına çıkacak.

Bugün başlayan Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 2. Çağrı başvuruları da 30 Ağustos’ta sona erecek.

İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ

İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor.

DESTEKLENECEK GİDERLER

Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor.

DESTEK VERİLEN SEKTÖRLER

NACE Rev. 2’ye göre "İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler, Bilgi Hizmet Faaliyetleri, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.

GERİ ÖDEME KOŞULLARI

Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

BİLAL EMRE YÖRÜK: HAYIRLI UĞURLU OLSUN

KOSGEB'in Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 2. Çağrı başvurularına ilişkin paylaşım yapan KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, "2024 yılı ikinci çağrımız bu gün itibariyle başladı, hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.