Edinilen bilgiye göre yangın, Gevaş ilçesine bağlı Daldere Mahallesi'nde ikamet eden Cumali İpek isimli vatandaşa ait ev ve ahırında meydana geldi.

İTFAİYEYE HABER VERİLDİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye Gevaş ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile tedbir amaçlı Bitlis'in Hizan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 SAATLİK MÜDAHALE

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik müdahale sonucu yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürürken, ev ve ahır büyük çapta hasar gördü.