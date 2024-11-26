Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında toplanacağını söyledi.

Milyonlarca çalışan 2025 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediliyor.

Hatırlanacağı üzere asgari ücrete Ocak 2024'te yüzde 49.11 oranında zam yapıldı, asgari ücret 17 bin 2 lira oldu.

2024 yılı Temmuz ayında ise ara zam yapılmadı ve 2024 yılı için uygulanacak yeni asgari ücret yıl sonu enflasyonu dikkate alınarak belirlenecek.

Asgari ücrete yapılacak olası zamlar göz önüne alındığında 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret hesaplamaları şu şekilde: %20 ZAM: 20 BİN 402,40 TL %25 ZAM: 21 BİN 252,50 TL %30 ZAM: 22 BİN 102,60 TL %35 ZAM: 22 BİN 952,70 TL %40 ZAM: 23 BİN 802,80 TL %45 ZAM: 24 BİN 652,90 TL %50 ZAM: 25 BİN 503 TL