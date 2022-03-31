Zamlar otlu peyniri fena etkiledi!

Van’ın meşhur otlu peyniri 40 TL’den 120 TL'ye çıkmasıyla, Peynirciler Çarşısı’ndaki yoğunluk her gecen gün daha da azalıyor.

GENEL 31.03.2022, 11:18
Zamlar otlu peyniri fena etkiledi!

Ekonomik kriz, yıl içerisinde yaşanan kuraklık, yayla yasakları ile yem ve saman fiyatlarında yaşanan artış Van’ın otlu peynir fiyatına da yansıdı. Türkiye’de küçükbaş hayvan sayısının en yüksek olduğu kent olan Van’da, süt ürünlerinde yaşanan tedarik ve üretim sorunu fiyatlara yansımaya devam ediyor. Önceki yılın Kasım ayında kilosu 30 ila 40 TL arasında satılan otlu peynirin fiyatı, zamların etkisiyle 100 ila 120 TL'ye kadar çıktı. Bu rakamlar, bugüne kadar çarşıya yansıyan en yüksek rakam oldu. Bu durum, Van Peynirciler Çarşı'sındaki yoğunluğu da günde güne düşürürken, otlu peynir tüketimi de giderek azalıyor.

EN UCUZ PEYNİR 80 TL

Çarşıda 20 yıldır peynircilik yapan Abdulcabbar Karakoyun, geçen yıla oranla otlu peynir fiyatına yüzde yüz zam geldiğini aktardı. Karakoyun, “Hatta geçen ay 70 TL’ye sattığım peynirin şimdiki fiyatı 100 TL’yi aştı. Şu an pazardaki en ucuz peynir 80 TL. Kuraklık ve zamlar maalesef otlu peynire de yansıdı. Önümüzdeki yıl durum nasıl olur bilmiyoruz” dedi.

FİYATLAR DAHA DA YÜKSELECEK

Peynir fiyatlarının iç yakıcı bir hale geldiğini söyleyen esnaflardan Mecit Karataş ise “Bir ay önce üreticiden aldığımız peynirin fiyatı 65 TL iken, şu an 85 TL’ye alıyorum. Bu yıl peynir tedarikinde çok sıkıntı yaşadık. İstanbul’dan müşterilerim var ve otlu peynir bulamadıklarını söylüyorlar. Van’da hayvancılık bittiği için maalesef peynir de üretilmiyor. Bu nedenden dolayı biz de artık peynir bulamıyoruz. Geçen yaz 25 TL’ye aldığımız yeni peyniri, bu yıl 50 TL’ye bile bulamayız. Ama gelecek kış otlu peynir fiyatı çok yükselecek. Hiçbir şey olmasa bile, bir kuru ekmek, biraz peynirle geçiniyorduk, artık o da yok. Böyle devam ederse bu fiyatlar yükselmeye devam eder ve kimse bunun önünü tutamaz” diye konuştu.

TÜKETİM GİDEREK AZALIYOR

Kısa bir süre önce Marketing Türkiye adına Pulside Research’ün gerçekleştirdiği Peynir Tüketim Alışkanlıkları Araştırması’nda Van Otlu Peyniri ile ilgili çarpıcı sonuçlar çıkmıştı. Araştırma kapsamında katılımcılara tükettikleri 15 peynir türü sorulduğunda otlu peynir, yüzde 11,6’lık oran ile en az tüketilen peynirler arasında yer aldı. Bu durumun ortaya çıkmasında fiyatların da etkili olduğu belirtiliyor. 

vanekspres

Yorumlar (7)
Vatandaş 4 saat önce
ZAM ZAMA ZAM
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Eh İşte 4 saat önce
Vanda O Var 20 ye al 100 e sat 50 ye al 500 e sat o yüzden böyle....
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Vanlı 3 saat önce
Almayın ilaç değil şifada değil
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macit van 2 saat önce
inşAllah elinizde kalır kalmasını istemiyorsaniz hepisini siz yiyin al 40 a sat 90 na tuzlu peynir zararlıdır iran peyniri yiyoruz bide bi gülücük
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kerim 2 saat önce
geçen yaz 25-35 tl arası aldığınız peyniri bugün dört katına çıkarısanız siz bilirsiniz ben asla peynire o parayı vermem kaşar yerim,beyaz peynir yerim ama size o parayı vermem.... zaten ne zaman bu peyniri ticarete döktünüz rezil ettiniz güzelim peyniri...
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Vanlı 2 saat önce
Tabii tabii 10 liraya aldığını 100 liraya sat sonra zam geldi .!
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vatandaş 20 dakika önce
küp peyniri bu sanki yeni yapılmış insaf yahu
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