Zamlar otlu peyniri fena etkiledi!

Ekonomik kriz, yıl içerisinde yaşanan kuraklık, yayla yasakları ile yem ve saman fiyatlarında yaşanan artış Van’ın otlu peynir fiyatına da yansıdı. Türkiye’de küçükbaş hayvan sayısının en yüksek olduğu kent olan Van’da, süt ürünlerinde yaşanan tedarik ve üretim sorunu fiyatlara yansımaya devam ediyor. Önceki yılın Kasım ayında kilosu 30 ila 40 TL arasında satılan otlu peynirin fiyatı, zamların etkisiyle 100 ila 120 TL'ye kadar çıktı. Bu rakamlar, bugüne kadar çarşıya yansıyan en yüksek rakam oldu. Bu durum, Van Peynirciler Çarşı'sındaki yoğunluğu da günde güne düşürürken, otlu peynir tüketimi de giderek azalıyor.

EN UCUZ PEYNİR 80 TL

Çarşıda 20 yıldır peynircilik yapan Abdulcabbar Karakoyun, geçen yıla oranla otlu peynir fiyatına yüzde yüz zam geldiğini aktardı. Karakoyun, “Hatta geçen ay 70 TL’ye sattığım peynirin şimdiki fiyatı 100 TL’yi aştı. Şu an pazardaki en ucuz peynir 80 TL. Kuraklık ve zamlar maalesef otlu peynire de yansıdı. Önümüzdeki yıl durum nasıl olur bilmiyoruz” dedi.

FİYATLAR DAHA DA YÜKSELECEK

Peynir fiyatlarının iç yakıcı bir hale geldiğini söyleyen esnaflardan Mecit Karataş ise “Bir ay önce üreticiden aldığımız peynirin fiyatı 65 TL iken, şu an 85 TL’ye alıyorum. Bu yıl peynir tedarikinde çok sıkıntı yaşadık. İstanbul’dan müşterilerim var ve otlu peynir bulamadıklarını söylüyorlar. Van’da hayvancılık bittiği için maalesef peynir de üretilmiyor. Bu nedenden dolayı biz de artık peynir bulamıyoruz. Geçen yaz 25 TL’ye aldığımız yeni peyniri, bu yıl 50 TL’ye bile bulamayız. Ama gelecek kış otlu peynir fiyatı çok yükselecek. Hiçbir şey olmasa bile, bir kuru ekmek, biraz peynirle geçiniyorduk, artık o da yok. Böyle devam ederse bu fiyatlar yükselmeye devam eder ve kimse bunun önünü tutamaz” diye konuştu.

TÜKETİM GİDEREK AZALIYOR

Kısa bir süre önce Marketing Türkiye adına Pulside Research’ün gerçekleştirdiği Peynir Tüketim Alışkanlıkları Araştırması’nda Van Otlu Peyniri ile ilgili çarpıcı sonuçlar çıkmıştı. Araştırma kapsamında katılımcılara tükettikleri 15 peynir türü sorulduğunda otlu peynir, yüzde 11,6’lık oran ile en az tüketilen peynirler arasında yer aldı. Bu durumun ortaya çıkmasında fiyatların da etkili olduğu belirtiliyor.

vanekspres