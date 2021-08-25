Zahir Kandaşoğlu Van TSO başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Van İş Dünyası Derneği VATSO Derneği tarafından yapılan açıklamada, yapılan istişareler sonrası, Zahir Kandaşoğlu’nun önümüzdeki yıl yapılacak olan Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde başkan adayı olduğu belirtildi. VATSO Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Bugüne kadar Van ile yatan ve Van ile kalkan, hayatının merkezine Van'ı yerleştiren, "Söz konusu Van ise gerisi teferruattır" diyen, 500 üyeyle birlikte VATSO'yu kuran ve Van'ın meseleleri karşısında hiçbir sorumluluktan kaçınmayan Zahir Kandaşoğlu’nu Van Ticaret Sanayi Odası Başkanlığına aday gösterme kararı aldık.

Bu kararı almamızda Van kamuoyunun baskısı, tüccar ve sanayicisinin talebi ve esnafın arzusu etkili oldu. Yetki istenilmez verilir, bize bu yetkiyi en başta kadirşinas Van halkı verdi. Tüccar, sanayici ve esnafımız bu kararı almamızı bekledi. VATSO, "Van'ın Birleştirici Gücü" olarak yola çıktı, bu prensip dahilinde hareket etti ve yine bu doğrultuda yoluna devam edecektir. Şundan hiç kuşkunuz olmasın. Zahir Kandaşoğlu'nun başkan adayı olarak gireceği seçimlerde Van Ticaret Sanayi Odası meclis organları aday listelerinde Van'ın tüm renkleri temsil edilecektir. Listeler hazırlanırken liyakat, sektörel temsiliyet ve kapsayıcılık esas alınacaktır. Süreçle ilgili ilerleyen günlerde Van Kamuoyuna geniş şekilde açıklama yapılacaktır. Aldığımız bu karar şimdiden Van'a hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verildi.