Zahir Kandaşoğlu'ndan YSK'ya isyan!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumartesi günü yapılan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimlerinde Necdet Takva'nın itirazını kabul ederken, Zahir Kandaşoğlu ve Faruk Biner'in itirazını ise reddetti. İlk seçim sonuçlarına göre Zahir Kandaşoğlu'nun 10, Necdet Takva'nın 9 grup aldığı seçimlerde YSK, 1. Meslek Grubunun seçiminin iptal edilmesini kararlaştırdı. Böylelikle Kandaşoğlu'nun aldığı grup sayısı 9'a geriledi ve Takva ile eşit oldu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Zahir Kandaşoğlu YSK'nın aldığı karara isyan etti. Kandaşoğlu kendisinin ve Faruk Biner'in itirazının reddedildiğini, Takva'nın itirazının kabul edildiğini söyledi.İtiraz edilen 3 grupta seçimlerin yeniden yapılması gerektiğini ifade eden Kandaşoğlu, "Böyle adalet olur mu ya! 100'e 96 kaybettiğimiz taşımacılık grubuna itiraz ediyoruz ret. Sarı Listenin 64'e 63 kaybettiği gruba itiraz ediliyor ret. Bizim 70'e 61 kazandığımız tarım ve hayvancılık grubuna itiraz ediliyor kabul. Adalet varsa 3 grupta da seçim tekrarlanır." ifadesine yer verdi.

Kaynak: WanHaber