Zahir Kandaşoğlu'ndan İronik Açıklama: 'Biri Bizi Gözetliyor (BBG)'

Van İl Seçim Kurulu tarafından VAN TSO birinci grup seçimleri ikince kez iptal edildi. Beyaz Liste Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu iptale ilişkin "Yedi aydan bu yana gece gündüz demeden, yol arkadaşlarımızla birlikte büyük bir özveri ile çalıştık. Mevcut yönetim en başından beri şaibeli bir seçim süreci yürüttü. Yargının bu yönde karar vermesi Van esnafının hakkı ve hukuku açısından değerlidir" dedi.

Kentin aylardır gündemini meşgul eden Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN TSO) seçimi yine iptal edildi. Tarım ve Hayvancılık Grubu (1. Meslek Grubu) seçiminde mavi liste adayı'nın iki oy farkla kazandığı seçimlere beyaz liste Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu itirazda bulunmuştu. İtiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulu seçimleri ikinci kez iptal etti.

'Nace Kodları üzerinden kaydırmalar yapıldı'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan eski başkan, Beyaz Liste Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu, "Van esnafı için büyük önem arz eden ve 4 yılda bir gerçekleşen Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN TSO) seçimleri 22 Ekim 2022 tarihinde yapıldı. Daha seçim süreci başlamadan önce sürekli konuştuğu ve kamuoyunun yakından takip ettiği 'Nace Kodları' ile ilgili endişelerimizi dile getirmiştik. Bu süreci yakinen takip eden bütün esnaf ve tüccarlar, vatandaşlar biliyor ki birçok grupta nace kodları üzerinden kaydırmalar yapıldı. Bu kaydırmalara somut örnek olarak; madende bulunan esnafı kırtasiyeye; kırtasiye grubunda bulunan esnafı petrola; tekstil grubunda bulunan esnafı gıdaya; gıda grubunda bulunan esnafı bilişime kaydırdığına şahit olduk." Dedi.

'Karekod dayatmasına maruz kaldık'

Başkan Kandaşoğlu, seçimin ilk başından beri tuhaflıklar olduğunu belirterek, "Bu endişe ve kaygılar içerisinde, her şeye rağmen şehrimizin kıymetli esnaf ve tüccarını temsil etmek, odamızı tekrardan şehrin en önemli STK'sı haline getirmek için seçimlere katılmaya karar verdik. Bize gönül veren, vermeyen Şehr-i Van'ın kıymetli esnaflarına olan güvenimizle, yağmurlu bir günde (22 Ekim Cumartesi) seçimin yapılacağı okulda hazır bulunduk. Daha seçimler başlamadan mevcut başkanın (mavi liste adayı) Türkiye'nin hiçbir oda ve borsa seçiminde geçmişte uygulanmayan akıllı telefonlar aracılığıyla yapmak istediği karekod dayatmasına maruz kaldık. Yalnız bu duruma beyaz liste başkan adayı ve diğer başkan adaylarının itiraz etmesi üzerine karekod uygulaması kabul edilmedi." Diye Konuştu.

'Yetkili mercilere itirazlarda bulunduk'

Mevcut başkanın yaşanan şaibeyi de itiraf ettiğini aktaran Kandaşoğlu, "Seçim başlarken ve seyrinde ilerlerken seçim sahasında bulunan mobil bir araç içerisinde mavi renkli pusula ve yetki belgelerinin dağıtıldığı gördük. Yine birçok komite üyemiz daha önce hiç görmedikleri ve tanımadıkları kişilerin belli gruplarda 'sahte yetki belgeleriyle' oy kullandıklarını tespit etti. Zaten mevcut başkan basın açıklamasında 500'ü aşkın sahte yetki belgesiyle oy kullanıldığını itiraf etmişti. Bizde şaibeli oy kullanıldığını düşündüğümüz gruplarda tutanak tutarak, yetkili mercilere itirazlarda bulunduk." Şeklinde Konuştu.

'Bu süreci büyük bir çalışma ve azimle geçirdik'

Kandaşoğlu, her şeye rağmen tekrarlanan seçimlere moralli bir şekilde hazırlandıklarını dile getirerek, "Seçim sonucunda beyaz liste 10, Mavi liste 9 grup kazanırken; Sarı, Kırmızı ve Yeşil Liste ise herhangi bir grup kazanamamıştı. Seçimin akabinde Beyaz, Sarı ve Mavi liste adayları farklı sebeplerden seçim sonuçlarına itiraz etmiş, İpekyolu 2 nolu İlçe Seçim Kurulu ise sadece Mavi Liste'nin 1. grup (tarım ve hayvancılık) itirazını kabul etmişti. Seçim Kurulu tarafından 17 Aralık 2022 Cumartesi yeni seçim günü olarak belirlendi. Bizde bu süreci büyük bir çalışma ve azimle geçirdik. Esnafımızdan, tüccarımızdan, iş insanlarımızdan aldığımız destekle, moralli bir şekilde yeni seçime hazırlandık. İki seçim tarihi arasında mavi listenin (1. grubun) usulsüz, etik olmayan, seçim çalışma ahlakına sığmayan bir takım çalışmalar içerisinde olduğunu öğrendik." sözlerini sarf etti.

'Seçimin VAN TSO binasında olması bizim için bir endişe teşkil etmiyordu'

Mevcut yönetimin hileli bir seçim süreci yürüttüğünü söyleyen Kandaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Seçim kurulu tarafından tekrarlanacak seçimin VAN TSO binasında olması aslında bizim için bir endişe teşkil etmiyordu. 1962 yılından beri varolan, bizim evimiz sayılan bir odada seçimin icra edilmesi aslında Van esnafı için onur ve şereftir. Fakat, mevcut yönetimin hilelerine akıl, sır ermediğini gördük. Biz safiyane niyetle ve esnafımızdan aldığımız güçle Van Ticaret ve Sanayi Odası'na gittik. Seçimin yapıldığı salonda mevcut yönetimin tekrar aynı senaryoları devreye soktuğunu gördük."

'Yedi aydan bu yana gece gündüz demeden, yol arkadaşlarımızla birlikte büyük bir özveri ile çalıştık'

Başkan Kandaşoğlu, seçimi farkla kazanmayı beklerken kaybettiklerine anlam veremediklerini aktararak sözlerini şöyle sonlandırdı: "Mavi Liste temsilcilerinin oy kullanmaya gelen esnaflarımıza hem salon dışında hem de salon içerisinde sinsice yanaşarak, 'İzleniyorsunuz!' dediklerini duyduk. Aslına art niyetli düşünmediğimiz için buna anlamak veremedik. Ama şehrimizin duyarlı ve oy kullanmaya gelen esnafı bizlere "Kamera bizi izledi, rahat şekilde oy kullanamadık, irademizi yansıtamadık" dediler. Bizde kuvvetle ihtimal 'düzenek' diye adlandıracağımız durumun farkına varınca seçimin yüzde 90'nı icra edilmişti. Beyaz Liste olarak salonda bulunan seçim kurulu yetkilisine itirazda bulunduk. Ancak bu talebimiz ilk etapta kurul tarafından olumlu değerlendirilmedi. Van esnafıyla birlikte, kendimizden emin, açık ara bir şekilde seçimi kazanmayı beklerken seçim kuruluna göre 2, bize göre ise 1 oyla kaybettiğimizi görünce bu düzeğin seçmen üzerinde nasıl olumsuz bir etki yarattığını ve mavi listeye nasıl yaradığını net bir şekilde anlamış olduk ve avukatlarımız aracılığıyla yargı yoluna başvurduk. Yargıda detaylı incelemeler yaparak, itirazılarımızı haklı buldu ve 1. grup seçimini ikinci kez iptal etti. Yedi aydan bu yana gece gündüz demeden, yol arkadaşlarımızla birlikte büyük bir özveri ile çalıştık. Mevcut yönetim en başından beri şaibeli bir seçim süreci yürüttü. Yargının bu yönde karar vermesi Van esnafının hakkı ve hukuku açısından değerlidir."