Zahir Kandaşoğlu: "Esnafımız, tüccarımız, tacirimiz umutsuz olmasın

Son seçimi Nisan 2018’de yapılan Van Ticaret ve Sanayi Odası ( VAN TSO ) seçimleri kentin 1 numaralı gündemi konumunda. Gerçekleştiği her dönemde kentte büyük yankı uyandıran, kıran kırana geçen Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri için başkan adayları ve üyeleri seçim çalışmaları kapsamında sahada boy gösteriyor.

1961 yılından bir grup Van esnafının ve eşrafının kurduğu oda, o günden bu güne her zaman çok konuşuldu, çok tartışıldı ve kent gündemindeki yerini hep korudu. bazen ticaret odasının kent gündeminde bu kadar yer alması bazı kesimler tarafından yüksek sesle de eleştirildi.

2022 yılı seçimleri de aynı heyecana sahne olacağa benziyor. Bu seçimin son bir kaç seçimden farkı da belki daha fazla adayın ve grubun olması. Bu isimler arasında mevcut başkan, mavi liste adayı Necdet Takva ve Takva'nın öceki dönem yönetim omurgasını oluşturan, başında daha önce başkanvekilliği de yapmış, sarı liste adayı Faruk Biner'in olduğu Kadri Salaz, Metin Abi, Yavuz Karaman, Diyaeddin Altındal, Murat Beyaz gibi güçlü isimlerin bulunduğu grup, diğer yandan genç bir mühendis olarak adaylığını en erken açıklayan ve çalışmalarını titizlikle sürdüren kırmızı liste adayı İzzet Çoban, yine şehrin iş insanları Celal Yalvaç ve yeşil liste adayı Hamdullah Koçhan ve odanın geçmişten bu güne en çok konuşulan ismi olan, daha önce başkanlık yapmış ismi Van şehri ile özdeşleşmiş, bölgenin en büyük iş insanlarından olan beyaz liste adayı Zahir Kandaşoğlu var.

22 Ekim tarihinde yapılacak Van TSO seçimlerinde beyaz listeyle yarışarak çalışmalarını sürdüren Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği Başkanı Zahir Kandaşoğlu ve ekibi Maraş ile Sıhke Caddesi'ni bağlayan yerde seçim bürosunun açılışını yaptı. Çok sayıda kişinin katıldığı bir mitinge dönüşen açılışta seçim ofisinin kurdelesini kadınlar kesti. Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN TSO) seçimlerinde Beyaz listeyle yarışacak olan Başkan Adayı Kandaşoğlu ile VAN TSO seçimlerini konuştuk.

- 5 ADAY VAR ESNAF, TACİR ZAHİR KANDAŞOĞLU'NU NEDEN TERCİH ETSİN?

Ne için Zahir Kandaşoğlu? Güzel bir soru. (gülerek) Zahir Kandaşoğlu'nun daha önce bu odadayken ve şu zamana kadar Van için yaptıkları ortadadır. Bu il için çabamız, etkinlikler ortadadır. İlimizin gelişmesi için her şeyi yapıyoruz. Sıradan işleri bu güzel şehrimize yakıştırmıyorum. Ben veya bir başkası eğer bu ile yapacağımız şey yakışmıyorsa yapmamalıyız.

Örneğin: Bizim dönemimizde Sayın Bakanımız Ertuğrul Günay zamanında fuar yaptık. Bu fuarı Odalar ve Borsalar Birliği'nin onayına sunduk. Bunu da uluslararası bir standarda kavuşturduk. İran, Azerbaycan, Kuzey Irak ve Türki Cumhuriyetler dahil bir çok ülkeyi davet ettik. Dedik ki; İzmir'deki format ne ise Van'da da o uygulanacak. Fuarımızda Kültür ve Turizm Bakanlığımız stant açacak, 5 yıldızlı oteller stant açacak. Yurt dışından firmalar gelecek. Biz bu şekil bir çalışma yapmıştık.

Şimdi bakıyorsunuz Van Valiliği ve çevre ilden gelen bir kaç valiliğin standı var. Böyle olmamalı. 3-4 yıldızlı otellerin bir kaç masa sandalyesi ile olmaz. Böyle olsa vallahi billahi yapmam. Bunun için Zahir Kandaşoğlu... Yani panel gibi fuar istemiyoruz. Yine sınır kapılarının durumu ortadadır. Gündüz saat 9'da başlayan geliş gidişler öğleden sonra 3'te 4'te bitiyor. Bu sürede kapıda kuyruk olmuş, sorun olmuş ya da otel olmamış, tuvalet olmamış kimse bununla ilgilenmiyor. Ama Zahir Kandaşoğlu gece saat 12'de çıkar, kapıya giderdi. Yetkilileri çağırıp bunu sorardı. Bunun için Zahir Kandaşoğlu... Kentle ilgili bir proje yürümüyor mu? Ya da bir aksilik mi var gidip sorardı, gerekirse eylem yapardı.

Açıp arşivlere bakın. Bunun için Kandaşoğlu... Zahir Kandaşoğlu gece-gündüz toplumun içinde olacak, her şeyden haberdar olacak. Zahir Kandaşoğlu bütün sahalarda bulunacak. İşler yolunda yürüyorsa teşekkür edeceğiz. Ama işler yürümüyorsa bunun da sebeplerini öğreneceğiz, eleştireceğiz. Bunu yetkili merciilere rapor edeceğiz. Zahir Kandaşoğlu'nun mesaisi 24 saattir. Ama bakıyorum bazı arkadaşların mesaisi oda için 2-3 saattir. Bu koskocaman odada 2-3 saat mesai ile ne yapabiliriz. Biz günümüzün büyük bir bölümünü bu odaya ayıracağız ki, ilimiz hak ettiği noktaya gelsin.

- SAYIN BAŞKAN SİZCE İLİMİZ HAK ETTİĞİ NOKTADA MIDIR?

Ben size soruyorum, sizce ilimiz hak ettiği noktada mıdır? Hepimiz bu ilde yaşıyoruz el vicdan tabi ki ilimiz hak ettiği noktanın çok uzağındadır. Geçmişe göre farklı bir noktaya gelmişiz. İlimiz büyümüş ama bu tek başına yetmez. İlimizin nüfusumuz çevre illerle birlikte 2 milyona çıkmış. Çünkü; çevre illerin abisi de Van'dır. Eskiden, çok önceden Van Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı sahada 100 ya da 150 şirketi vardı. Ama şimdi dört, beş bin şirket var. Yani eski Van değil. Evet Van gelişmiş, büyümüş ama şehrin bu nufüsa göre tedbir alması lazım. İş yapması ve üretmesi lazım. Eksikleri tamamlaması gerekiyor.

- BAŞKANIM VAN TSO 5 YILDIZLI ODA OLARAK TESCİLLENDİ, NEDİR BU 5 YILDIZ?

Doğrudur, bizim odamız "A" sınıfı bir odadır. Ben de oda başkanı iken bu tür ödüller aldım. Ama şunun bilinmesini isterim. Odamıza "A" sınıfı denilmesinin nedeni, odanın fiziki durumundan dolayıdır. Yani oda fiziki olarak, kapasite olarak, teknolojik alt yapı olarak belli standartları sağlıyor. Büyük bir odadır.

İçerisinde çok amaçlı salonlar, WC'ler, oto park, konferans salonlar vs. vardır. Bu yüzden odamız "A" sınıfı oda unvanı almaya hak kazanmıştır. Bu "A" sınıfı tescili herhangi bir başkanın ya da yönetiminin başarısı değildir. Bu bina da benim ve o zamanki yol arkadaşlarımın bir başarısıdır. İsmi de zaten "Beyaz Saray"dır. Basın mensupları olarak Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) sorun VATSO neden "A" sınıfıdır. Bunun sebebini size söylesin. Biz bu yüzden "A" grubuyuz.

- BİRÇOK ZAMAN RÖPORTAJLARDA, TV PROGRAMLARINDA BENİM GİBİ BİRİNİN HEYKELİ DİKİLMELİ DİYORSUNUZ. BUNUN SEBEBİ NEDİR?

Belki bazı insanlar bunu yanlış anlar. Zahir Kandaşoğlu kendini dev aynasında görüyor ya da ne yapmış ki bunu diyor, diyebilir. Ben Zahir Kandaşoğlu 1979 yılından beri ticaret alanındayım. 14 yaşından beri ticaret başladım. Bugüne kadar ticaretimde hemen hemen hiç hata yapmadım. İlkokul ve ortaokulu örgün olarak lise ise dışarıdan okudum. Bu ticari hayatımda hep basamak çıktım. Yalnız kendi ailem ve şirketlerim için değil, Van için de çok güzel şeyler yaptım.

Siyasiler o siyasi etiketle, ben de oda başkanlığı etiketimle işler yaptım. Bu süre zarfı içinde memleketim için çok şeyler yaptığımı düşünüyorum. Van'ın menfaati için valiliği, bakanlığı, kurumları sürekli baskı altına aldım. Ankara'yı sıkıştırdım. Örneğin: Sordular ne istiyorsun? Kapıköy'ün açılmasını istiyorum, açtım. Gümrük Müdürlüğü olsun istedim, bunu da yaptım. Kapıköy'de hiç olmayan bir şeyi yaptık. 2 sene boyunca İranlılar bakanımız Sayın Hayati Yazıcıoğlu zamanında Sayın Valimiz Münir Karaloğlu'nun da desteğiyle özel pasaport ile şehrimize gelip gittiler. Yani İranlılar özel pasaport çıkardık.

İşte bunun için heykelimin dikilmesi lazım. (Gülerek) OSB'nin ortasında 30 dönüm arazi VATSO adına yaptık. Sonra sahip çıkmadılar bu arsa OSB'ye devredildi. Bölge adına Fuar ve Kongre merkezi yaptık. Bakanlıkla sözleşme imzaladık. Bölgesel fuarlar Van'da da yapılacak diye. Abalı Kayak Merkezi'nin ihalesi iptal edildi. Ben Zahir Kandaşoğlu olarak gittim. Bakanlığın önünde eylem yaptım. Şahidim de dönemin valisidir. Bakanlık projeyi tekrar açtı ve bunun yapılmasını sağladı. Bakanı eski müzeye götürdüm. Oradaki eserlerin çürüdüğünü gösterdim. Sonra tarihi Van Kalesi'nin orada müze yapılacak dedik.

Herkes bana güldü, 'cehalete bak' dedi. 'Orası sit alanı, bu adam cahil' dediler. Ama ne oldu şimdi, dünyanın en büyük Urartu Müzesi orada duruyor. Ben bunları yaptım, gerçeklerim ortada. Ben 26 gün boyunca devenin sırtında ilimin çöreğini, cacığını Kayseri'den Ankara'ya; Sakarya'dan Kocaeli'ye tanıttım. Van kahvaltısını Türkiye'ye, Dünya'ya tanıttım. Benim bu etkinliğim yıllar geçmesine rağmen gündemden düşmüyor. Youtube'de hala duruyor ve en çok izlenenler arasında. Ben ne yaptım? 150 metrakelik, içinde lavabo, tuvalet olmayan bir odayı bir beyaz saraya dönüştürdüm. Bu süreç çok sancılı geçti.

30-40 yıl boyunca Mili Emlak'ta olan 30, 40 memurun malı olmuş eski evlerin olduğu arsaya talip oldum. O arsayı aldım, evleri yıktırdım, enkazları kaldırdım. Bu yapıyı inşa ettik. Bugün Van şehrinin birçok toplantısı, etkinliği bu odada yapılıyor. Bu eseri bu ile kazandırdım. O yüzden "A" sınıfı ünvanı alıyor bu oda. Bu da benim ve o zamanki ekibimin üstün çalışmalarının eseridir. Benim zamanımda meclis üyesinden, yönetimine herkes gece geç saatlere kadar çalışıyordu. Yani öyle 2 saat mesai ile olmaz bu işler.

Örneğin: Başka seçim büroları da varAma bizim de var. Ben odamın üyelerine uymayan, esnafa uymayan bir şeye ben kalkışmam. Hatta dedim ki, 'Bu sene hiç seçim bürosu açmayacağım.' Rakiplerimiz açmasaydı biz de hiç açmayacaktık. Madem onlar açtı. Ben de dedim ki öyle bir yer açacağım ki hiç bir esnaf, tüccar burada rahatsız olmayacak, geniş ferah bir yer olacak. Ve bir kapısı Maraş, diğer kapısı Sıhke Caddesi'ne açılan bir yer açtık. Yine farkımızı ortaya koyduk.

- KISA ZAMAN ÖNCE SEÇİM BÜROSU AÇTINIZ, SİZE OLAN BU SEVGİ SELİNİN SEBEBİ NEDİR?

Sizler basın mensubu olarak birçok açılışta bulundunuz. Bu zamana kadar bir seçim ofisi açılışına bu kadar çiçek, çelenk gönderildiğini gördünüz mü? Açılış siyasi görüşü fark etmeksizin binlerce kişi katıldı, izdiham oldu. 3 bine yakın kişi bir araya geldi. Bunların hepsi tüccar ve esnaftır. Ben bunu başardım. Bunun için Zahir Kandaşoğlu... O neşeyi, heyecanı hepiniz gördünüz. Eğer ana cadde üzerinde trafik kilitlenmeseydi benim konuşmam 2 saat sürecekti. Ama halkımız mağdur olmasın diye 15 dakikada konuşmamı yaptım. Hızlıca bir açılış yaptık. Yoksa açılış inan saatlerce sürerdi. Bu sevginin sebebi budur. Benim samimiyetim, neşem, doğruluğumdur.

Sizler basın mensupları olarak konuşabilseniz kimin bu memlekette karşılığının olduğunu, kimin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz ve bunu da söylersiniz. Yani sizler hem vatandaşı hem de esnafı bilirsiniz. Ama maalesef bu memlekette gerçekler konuşulmuyor, emekler dillendirilmiyor. Vefasızlık var. Necdet Takva'yı nereden aldım, nereye getirdim. Allah bunu biliyor. Hani derler ya, "İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir." Ama vefa çok önemlidir.

- BİZE ÖNEMLİ PROJELERİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?

Projelerimiz, hatta çok önemli projelerimiz var. Ben şu an oda başkanı değilim. Buna rağmen çok önemli isimleri Van'a getirdim. Avi Alkaş'ından Ayşen Zamanpuru'na, Sinan Vardar'ın dan Cem Kinay'ına birçok ismi burada ağırladık. Yani ben bir şeyler yapmak için koltuk sırası bekleyenlerden değilim. Şehrim için her zaman çalıştım, çalışıyorum. Van'da bir gece düzenledik. Bu geceye yine sanatçıları davet ettik. Çok renkli geçti.

VAN’A 5 YILDIZLI OTEL VE EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ŞART

Bölge hastanemiz bize geçmişte bir nefes aldırdı ama şimdi bu da yetmiyor. Bize tam teşekküllü, İran'a, Ermenistan'a, Kuzey Irak'a ve Türki Cumhuriyetlere de hizmet verebilecek, 5 yıldızlı bir hastane lazım. Yine Ekonomi Üniversitesi olmazsa olmazımızdır. Bunu da ya Çarpanak Adası'nda ya Edremit TOKİ'nin üst bölgesinde ya da Erek Dağı'nın eteğinde büyük bir arazinin içerisinde özellikle tarım alanı olan tam donanımlı bir üniversite olması lazım. Kesinlikle üniversite bu ile şarttır.

Yani bu üniversite yurt içi ve yurt dışında öğrenci almalı. Ben yıllardır ne diyorum? Eski Van turizm alanı olmak zorundadır. Açıp arşivlere bakın. Vali Bey ne dedi? Çok acilen "Eski Van" bir turizm alanı olmak zorundadır dedi. Burada yapılması gereken yaz, kış her şeye dayanaklı olan 4- 5 adet kıl çadırın kurulması. İçerisinde el sanatlarından, kahvaltı salonlarına, eğlence merkezlerinden, kültürel faaliyetlere birçok şey olmalı. Kedi evimiz olmalı. Burada sahil yolunun kenarında yine at yarışları yapılabilir. Hediyeli eşya dükkanları olmalı özellikle Van gümüşünün işleneceği atölyeler yapılmalıdır. Böylelikle yurt içinden ve dışından birçok kişi şehrimizi görmeye gelir.

Bunları yaptığımız zaman çok önemli bir aşamayı kat ederiz. Şu an çöpe attığımız Van Yünü'nü orada hayata geçireceğiz. Ben zamanında yine çok söyledim Van Yün İplik fabrikası kapanmasın dedim. O yün fabrikasından Amerika'ya hediyelik battaniyeler götürdük. Van'a döndüğümde Amerikalılar Van'ı aradı. Bu battaniyelerden tam 1 milyon sipariş verdiler. Bunların geri gelmesi lazım, renkli yün çoraplarımızın tanıtılması lazım. Bunların hepsi o alanda yapılabilir.

Kafamdakilerle yepyeni bir ülke yaratırım değil ki Van. (Gülerek) Eskiden diyorduk ki, bir lokanta bile açmak çok zor. Şimdiki gençler kısa süre içerisinde, hatta 24 saatte bir kafeterya yapıyorlar, içerisine de en az 5 milyon harcıyorlar. Bu gençler her şeyi yapabilecek güçtedir. Bir esnafımız Kale yolunda resmen ikinci bir müze yapmış. Orada gümüş işleme atölyesi var, Van Kedileri var. Yani yapılabilir, benim umudum var. Bunlar yapılır, yeter ki gayret, samimiyet ve dürüstlük olsun.

- BAŞKANIM VAN'IN TARIMI İLE İLGİLİ NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

En büyük yaralarımızdan biri Van'ın tarım ve hayvancılığıdır. Şu an bilinçsiz bir tarım yapılıyor. Ben kendim tecrübe ettim. Suyunu, gübresini verdim. Bir ağaçtan 30 kasa üzüm aldım. Eğer bilinçli bir şekilde tarım yapılırsa Van'dan birçok üründen çok verim alırız. Bugüne kadar bu alana şehir olarak çok önem vermedik. Bilinçsiz bir şekilde yıllarca tarım yaptık. Van bahçelerinde 20-30 ton elma yerlerde çürüyor. Bu bilinçsizlik ile tarım yapamayız. Özellikle belli ürünlerde domates, salatalık, patlıcan, patates ve mısır gibi ürünlerde düzgün bir programla çok ciddi sonuçlar elde edebiliriz. Dünya'nın en kaliteli şarapları buradaki üzüm bağlarından gitmiş. Burada Urartulardan beri üzüm yetiştirilmiş. Bu üzümlerden ilaç yapılmış. Şu an bu üzümlerden Erciş tarafında çok az da olsa var. Ama biz bu üzümü bütün çorak arazilerimize dikmeliyiz. Yani bu konuda çok çalışmamış gerekiyor.

- SON OLARAK NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Ben kendime güveniyorum, ekibime çok çok güveniyorum. Halk da bana güveniyor. En basiti şuna bir bakın Türkiye'de yüzlerce küsür oda, borsa var. Buralarda seçim varmış, yokmuş kimsenin haberi yok. Bazı yerlerde buralara aday dahi bulamıyorlar Ama Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri bütün bölgenin hatta büyükşehirlerin dilinde.

- BUNU NEYE BAĞLIYORSUNUZ?

Bunu neye bağlayacağım kardeşim. (gülerek) Bunu heyecanıma bağlıyorum. Bunu görün artık. Sosyal medya yıkıldı. Halk bütün umudunu VATSO'ya bağlamış. VATSO gelecek, Van'ı alıp başka bir yere götürecek. Allah'ın izniyle de böyle olacak. Bizim yönetimimizde herkese büyük bir cesaret gelecek, herkes üretim yapacak. Hesap verebilen bir oda olacağız. Basına açık olacağız. Bu ilin en büyük sermayesi nedir biliyor musunuz? Ben aylardır sahada bunu görüyorum.

Bu ilin sermayesi 'gençlerdir.' Bu sermaye o kadar güçlü, donanımlı ki. Bu gençlerin yurt dışında, yurt içinde çok ciddi bağlantıları var ve bilgililer. Bu gençler üretim yapıyor. Odaya sektörün profesyonellerini davet edeceğiz. Bu kişiler bilgi ve birikimlerini aktaracak. Yani öyle cahilce, baştan salma bir şekilde değil, gerçek bir şekilde profesyonel düşünerek hareket edeceğiz.

- SAYIN BAŞKAN BİZE ZAMAN AYIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM... SEÇİMLERDE BAŞARILAR DİLERİM...

Ben de size bu güzel sohbet için teşekkür ederim. Esnafımız, tüccarımız, tacirimiz umutsuz olmasın. Van'ı hep birlikte ayağı kaldıracağız. Beyaz Sayfalar açacağız. Yarınlarımız olan çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için çalışacağız.

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