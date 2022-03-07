Zabıta ekiplerinden 'fahiş fiyat ve stok' denetimi

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında yer alan marketlere giderek ayrıca satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yaptı. Farklı ürünleri kasaya götüren zabıta ekipleri, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Etiket ve irsaliyelerde tespit edilen fiyat farklılıkları hakkında rapor tutularak, Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimlerine yönlendirildi.

FİYAT FARKI TESPİT EDİLEN MARKETLER İÇİN TUTANAK TUTULDU

İpekyolu Zabıta ekipleri, özellikle son günlerde sıkça vatandaşlardan gelen 'raf fiyatı ile kasadaki fiyat farklı çıkıyor' yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti. 6502 sayılı Tüketici Koruma Kanunu kapsamında denetimlerini yapan ekipler, vatandaşın mağdur olmaması için raflardan aldıkları ürünlerin etiketlerini kasa fiyatları ile karşılaştırdı. Ürünlerde fiyat etiketi bulunmayan marketleri uyaran zabıta ekipleri, marketlerde stok denetimi de yaptı.

STOKÇULUK YAPILMASI İHTİMALİNE KARŞI DA DENETİM YAPILIYOR

Vatandaşları olası fiyat usulsüzlüklerinden ve stokçuluktan korumak için ilçe genelindeki marketlerde denetimlerini sürdüren İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimler kapsamında, sebze, meyve ve diğer temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin gramaj değerlerini de incelendi. Ekipler, stokçuluk yapılması ihtimaline karşı da incelemeler gerçekleştirdi. Son günlerde özellikle sıvı yağ talebine istinaden bazı işletmelerin stok yapıp yapmadığını denetleyen ekipler reyonda olmayan ürünlerin stoklanma ihtimaline karşı da marketlerin depolarını denetlediler. Denetimler sırasında usulsüzlük yapan marketler için tutanaklar tutuldu. Vatandaşların hakkını korumaya yönelik olarak çalışmalarını devam ettiren İpekyolu Belediyesi ilçe sınırlarında denetim faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.