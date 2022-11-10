Yüzde 122 zamlanacaktı! MTV 2023 zammı ‘26 Temmuz’ engeline takıldı

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2023 için yüzde 122 artacak. Ancak 26 Temmuz’da trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi, pasaport harçları gibi birçok kalemde yapılacak artışı belirleyen yeniden değerleme oranı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kata kadar arttırma veya sıfıra indirme yetkisi verilmişti. Edinilen bilgiye göre Erdoğan’ın MTV indirimi için yetki kullanması bekleniyor. Erdoğan’ın Aralık ayının sonuna kadar adım atması ve kararın Resmi Gazete'de yer alması bekleniyor.

GENEL 10.11.2022, 10:28
Yüzde 122 zamlanacaktı! MTV 2023 zammı ‘26 Temmuz’ engeline takıldı

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeniden değerleme oranı da belli oldu. Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde TÜİK 'in açıkladığı verilerle birlikte 122,93 oldu. Bu kapsamda yeni yılda. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranlarına da yüzde 122 zam yapılmış olacak. Ancak 26 Temmuz sabahı milyonlarca araç sahibini ilgilendiren çok kritik bir karar alınmıştı. Bu karar ile MTV’ye gelecek yüzde 122’lik zammın önüne geçilebilme ihtimali var.

MTV İÇİN SON KARAR ERDOĞAN’DA
Temmuz ayının son günlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, motorlu araçlardaki ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını üç katına kadar artırma veya sıfıra indirebilme yetkisi veren karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak alınan bilgiye göre devletin vergi, ceza, harç gibi kalemlerde uygulayacağı yıllık artışı ifade eden yeniden değerleme oranında indirim de iktidar partisinin gündeminde.

AK Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre, bu yıl rekor düzeyde artan yeniden değerleme oranı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50 indirim yetkisini kullanabilir. Konu hakkında Erdoğan’ın Aralık ayının sonuna kadar adım atarak, kararın Resmi Gazete'de yer alması bekleniyor.

YENİ ZAMLI ORANLARLA MTV NE KADAR OLACAK?
2023 yılı bütçesinde Motorlu taşıtlar vergisinden elde edilecek gelirin bu yıla göre yüzde 64,3 oranında artışla 38,8 milyar lira olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

2022 yılında 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin bin 313 lira olan MTV’si oran aynen yüzde 122,93 olarak uygulanırsa 2 bin 927 liraya kadar çıkacak. Aynı otomobil 4-6 yaş aralığında ise 2022 yılı vergisi 916 lirayken 2023 yılı vergisi 2 bin 42 lira olacak.

7-11 yaş aralığında ise bu yıl vergi 512 lira. Gelecek yıl ise bin 141 liraya yükselecek. 1.301-1600 silindir hacmindeki 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi bu yıl 2 bin 287 lira. Yeniden değerleme oranı aynen uygulandığında bu otomobilin MTV’si 5 bin 98 lira olacak. Aynı silindir hacmindeki 4-6 yaş grubunun vergisi bin 715 lira. Yüzde 122,93’lük yeniden değerleme oranıyla MTV 3 bin 823 liraya yükselecek.

mynet

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