Yurt dışı kaynaklı telefonlara ilişkin yeni adım!

Yurt dışından kayıtsız kaçak olarak getirilen telefonların önüne geçerek haksız rekabetle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenlemeye imza attı.

Düzenleme kapsamında cihazları kayıt altında tutmak için girişimlerde bulunulurken yurt dışından cihaz getiren vatandaşlara da kısıtlama getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada teknik takibi mümkün kılmak için yapılan düzenlemeye göre 3 takvim yılında birden fazla cihaz getirilmesi önlenecek.

Açıklamda şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu uygulama dahilinde yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin 3 takvim yılında 1 adet teknik takibini mümkün kılmak amacıyla Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı ile bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında yolcuların 3 yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirilmesi önlenecek.”

Süperhaber