Yüksel: Van’a ciddi bir talep var

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, Van’a ciddi bir turist akışı beklediklerini belirterek, “Şu an çoğu otellerimiz rezervasyonlarını açmış durumda.

Bazı otellerimiz rezervasyonlarını tamamlamış, bütün gruplarına satışlarını yapmış bulunuyorlar. Bu sene çok daha fazla bir turist akışı olacağına inanıyorum. Arz talebe baktığımız zaman çok ciddi talep var. Özellikle bayrama yakın yine çok sayıda İranlı turisti kentimizde göreceğiz” dedi.

Van’a son yıllarda turist akışının en fazla gerçekleştiği ülke İran… Özellikle 14 günlük Nevruz tatili ile ülkede uygulanan diğer süreli tatillerde İranlılar daha çok Van’ı tercih ediyor. Bu sene de Kapıköy sınır kapısının devreye girmesiyle İran üzerinden Van’a ciddi bir turist akışı gerçekleşti.

RAMAZAN’DA DURGUNLUK VAR

Nevruz tatilinin sona ermesi akabinde de Ramazan ayının başlaması Van’daki turist sayısını etkiledi.

VANOTED Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, “Ramazan ayı hangi mevsime denk gelirse gelsin ilk 15 günü sadece İranlılar değil kendi vatandaşlarımız da gelmiyor. Şu anda pazarlama sektöründe çalışan kendi yurttaşlarımız bile doğu illerine pek gelmiyorlar. Gerek satış yapamadıkları gerek ihtiyaç duymadıkları için bayrama yakın, ramazanın ikinci 15 günü hem İranlı turistler hem Iraklı turistler hem de yerli vatandaşımız adeta Van’a akın ediyor.” dedi.

BAYRAMI VAN’DA GEÇİRMEK İSTİYORLAR

Otel rezervasyonlarına dikkat çeken Yüksel, Ramazan bayramıyla birlikte Van’a tekrar turist akışı olacağını söyledi.

Bayramı Van’da geçirmek isteyen çok sayıda turist olduğunu ifade eden Yüksel, “Şu an çoğu otellerimiz rezervasyonlarını açmış durumda. Bazı otellerimiz rezervasyonlarını tamamlamış, bütün gruplarına satışlarını yapmış bulunuyorlar. Bu sene çok daha fazla bir turist akışı olacağına inanıyorum. Arz talebe baktığımız zaman çok ciddi talep var. Ramazan bayramını Van’da geçirmek isteyen çok sayıda turist var. Beklentimiz yüksek, bayrama yakın çok sayıda İranlı turist gelecektir ve burada konaklayacaklardır.” diye konuştu.

OTELLER YÜZDE 50 SEVİYESİNDE

Otellerin doluluk oranlarına ilişkin de bilgi veren Yüksel, şunları aktardı:

“Bazı otellerimiz şu anda tam doludur, yüzde 100 doludur. Bazı otellerimiz yüzde 20 civarındadır ama genel olarak Van’da doluluk oranı yüzde 50 civarındadır. Bunun nedeni de Nevruz tatilinden sonra İranlılar kentten ayrıldı, bu dönemde de az geliyorlar. Yerli vatandaşımız hiç yok diyebiliriz. Iraklılar da hava soğuk olduğu için pek gelmiyorlar. Irak’ta havanın aşırı ısınması sonrasında daha çok gelecekler. Şu anda orada da hava serin. Mevcut durumda otellerimizin doluluk oranını artıran İranlı turistlerdir. İranlıların alışveriş yapacağı en uygun yer Van. O nedenle en ufak bir tatilde hemen gelecekler...”

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