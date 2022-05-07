Yüksekova’da aktarmasız yolculuk sevinci
Hakkari’nin Yüksekova ilçesiyle ile İstanbul arasında başlatılan aktarmasız yolcu taşımacılığını vatandaşları halaylarla kutladı.
Van’da taşımacılık yapan bir firma tarafından İstanbul-Yüksekova arasında aktarmasız yolcu taşımacılığı başlatılması üzerine ilçe merkezinde şehir turu yapıldı. Aktarmasız seferlere sevinen vatandaşlar, Cengiz Topel Caddesi üzerinde halaylar çekerek ilk yolcuları İstanbul’a uğurladı.
Seferlerin mutluluğunu halaylara döktüklerini ifade eden firma sahibi İrem Bayram, “Yüksekova- İstanbul arası aktarmasız yolcu taşımacılığı başlattık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çarşıda halaylarla çıktık, otobüste devam ettik ve şimdide Yüksekova Ovası’nda halay çekiliyor. Tüm Yüksekova halkına hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna ise Yüksekova halkı adına firma yetkililerine teşekkür ederek, “Firma ilk olarak Yüksekova-Mersin arası hizmet sağlıyordu, şimdi de Yüksekova-İstanbul arasında aktarması hizmet sağladılar. Yüksekova’ya daha güzel hizmetler de gelecek inşallah” ifadelerini kullandı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|37
|84
|2. 1461 Trabzon FK
|37
|73
|3. Bodrumspor
|37
|72
|4. Sivas Belediyespor
|37
|66
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|37
|63
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|37
|63
|7. Afjet Afyonspor
|37
|62
|8. Çorum FK
|37
|62
|9. Ankaraspor
|37
|54
|10. Somaspor
|37
|52
|11. İnegölspor
|37
|50
|12. Etimesgut Belediyespor
|37
|47
|13. Serik Belediyespor
|37
|42
|14. Diyarbekirspor
|37
|41
|15. Sarıyer
|37
|40
|16. Adıyaman FK
|37
|38
|17. Ergene Velimeşespor
|37
|35
|18. Turgutluspor
|37
|34
|19. Niğde Anadolu FK
|37
|29
|20. Kahramanmaraşspor
|37
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Beşiktaş
|35
|54
|7. Karagümrük
|35
|53
|8. Adana Demirspor
|35
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Hatayspor
|36
|50
|11. Sivasspor
|35
|48
|12. Kasımpaşa
|35
|47
|13. Galatasaray
|35
|47
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|35
|33
|19. Göztepe
|35
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
|5. Bandırmaspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|34
|66
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|34
|61
|6. M. United
|36
|58
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|33
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|35
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21