YSK üyelerine hakaret ettiği iddia edilen Ekrem İmamoğlu için hapis cezası istedi! 4 sene 1 ay...

Son dakika haberi: 2019'daki seçimlerin iptal edilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddia edilmişti. Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi. Mayıstaki seçim tekrar edilmiş ve İmamoğlu, İBB başkanı seçilmişti.

GENEL 20.04.2022, 14:44
YSK üyelerine hakaret ettiği iddia edilen Ekrem İmamoğlu için hapis cezası istedi! 4 sene 1 ay...

DHA'nın aktardığı son dakika haberine göre 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasında mütalaasını açıklayan savcılık 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

NELER YAŞANMIŞTI?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019'da yaptığı bir basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, YSK Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019'daki basın açıklamasında kurul üyelerine hakaret içeren beyanda bulunduğunun aktarıldığı belirtildi.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, YSK Başkanlığına müzekkere yazılarak seçimin iptaline ilişkin karar tarihi olan 6 Mayıs 2019 itibarıyla kurulda görev yapan başkan ve üyelerinin kimlik bilgilerinin istendiği, verilen cevap doğrultusunda o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 kurul üyesinin "mağdur" sıfatıyla soruşturma dosyasına kayıtlarının yapıldığı kaydedildi.

İMAMOĞLU'NUN YAZILI SAVUNMASI DA İDDİANAME YER ALDI
İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun soruşturma kapsamında yazılı olarak alınan ifadesinde, YSK üyelerine davaya konu şekilde bir ifadesinin olmadığını, bu söylemin kimse tarafından da üyelere yönelik olarak algılanmadığını, söylemin belli bir şahsı hedef almadığını, siyasi bir söylem olup sert bir siyasi eleştiri olduğunu, somut olarak bir kimseye yöneltilmediğini söylediği aktarıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun, suç tarihi olan 4 Kasım 2019 tarihinde Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklama sırasında kullandığı söylemle YSK üyelerine alenen hakaret ettiğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, bu sözün, kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ifade edildi.

İddianamede, İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da YKS tarafından iptal edildiği nazara alındığında, söylemin kamu görevlisi olan ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı kaydedilerek, "Her ne kadar şüphelinin suç tarihi itibarıyla İBB Başkanı olarak görevini yapmakta olduğu görülse de soruşturma konusu eylemin şüphelinin kişisel suçu olarak değerlendirilmesinde zaruret bulunmaktadır." denildi.

Bu kanaatin yüksek yargı içtihatlarıyla da desteklendiği aktarılan iddianamede, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre Ekrem İmamoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediği ve kamu davası açılması için gereken yeterli şüphe seviyesine ulaşıldığı belirtildi.

İddianamede, bu kapsamda Ekrem İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilerek, 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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