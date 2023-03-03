YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi! İşte Van Milletvekili sayısı

İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararlar belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararda, sayıların Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgileri esas alınarak hesaplandığı belirtildi.

Buna göre, 18'den fazla milletvekili çıkaracak iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olarak kesinleştirildi.

İstanbul ve Ankara 3'e bölündü

İstanbul'un 98 milletvekili ile 3, Ankara'nın 36 milletvekili ile 3, İzmir'in 28 milletvekili ile 2 ve Bursa'nın da 20 milletvekili ile 2 seçim çevresine bölündüğü kaydedildi.

Türkiye geneli toplam 600 milletvekili

Türkiye'nin 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı vurgulandı.

Deprem bölgesinde vekil sayısı değişmedi

Kararda, deprem bölgesindeki milletvekili sayılarının değişmediği de görüldü.

Remi Gazete'de yayınlanan ilgili kararı okumak için tıklayın