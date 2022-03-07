Yöresel Ürünler Fuarı yoğun ilgi gördü

Anatolia Grup Organizasyon Reklam Tanıtım Limitet Şirketi tarafından organizasyonu yapılan fuara Vanlılar yoğun ilgi gösterdi. 81 ilden lezzetlerin yer aldığı fuar, 10 gün boyunca binlerce Vanlı tarafından ziyaret edildi. 120 firmanın katıldığı 7. Van Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarı, 25 Şubat- 6 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırladı. Van'da Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 25 Şubat- 6 Mart tarihleri arasında Vanlılara açık olan fuar, bu yıl büyük bir ilgi gördü.

10 gün boyunca açık kalan fuarda Ege zeytinyağından Afyon sucuklarına, Maraş baharatlarından Hatay künefesine, Isparta gül ürünlerinden Beypazarı unlu mamullerine kadar, 81 ilden yöresel ürünler satışa sunuldu.

"VANLILAR FUARIMIZA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ"

Fuarın son gününde gazetemize açıklamalarda bulunan Anatolia Grup Organizasyon Reklam Tanıtım Limited Şirketi Yetkilisi Özgür Can Çelik, Van'da düzenledikleri 7. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'na yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, "Öncelikle fuarımıza yoğun ilgi gösteren Vanlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. 81 ilden gelen ürünler ve moda fuarımızda Vanlılarla buluştu.

İzmit'in pişmaniyesinden, Trabzon'un tereyağı, kuymağı, Ege'nin zeytinleri ve zeytinyağları, Balıkesir'in tahini ve karadutu, Hatay'ın nar ekşisinden Kahramanmaraş'ın, Gaziantep'in baharatlarına varana kadar 81 ilden gelen tatlar burada Vanlılarla buluştu. Vanlılar 7. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'mıza yoğun ilgi gösterdi. Buda bizi son derece mutlu etti. Bu fuarımız Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde düzenlenen en büyük fuardı. Bu yıl büyük bir rekor kırdık. Bu yıl düzenlediğimiz fuarımızda 120'ye yakın firma yer aldı. Özellikle hafta sonu Vanlılar yoğun ilgi gösterdi" diye konuştu.

"FUARA OLAN İLGİ ARTTI"

Geçmiş yıllara göre fuara olan ilginin giderek arttığını belirten Çelik, "Bu yıl ziyaretçi sayımız ciddi oranda arttı. Güzel çocuk etkinliklerimiz oldu. Fuarımıza geçmiş yıllara göre inanılmaz bir ilgi oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde şu anda yapılan en büyük gurme ve tekstil fuarını düzenledik. Van fuarlar şehri olma noktasında çok emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda da Van fuarlar şehri olma anlamında, çok güzel adımlar atacak" ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi