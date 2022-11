Yöresel Ürünler Fuarı, yarın kapılarını açıyor

Van'da Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 04-13 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 8. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı, yarın kapılarını açıyor. Çok sayıda ziyaretçiyi ağırlaması beklenen fuara, 81 ilden marka ve firmalar katılım sağlayacak. Fuarda Ege zeytinyağından Afyon sucuklarına, Maraş baharatlarından Hatay künefesine, Isparta gül ürünlerinden Beypazarı unlu mamullerine kadar, 81 ilden yöresel ürünler satışa sunulacak. 4-13 Kasım tarihleri arasında 8. kez düzenlenecek olan Türkiye'nin en büyük Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı, Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açıyor.

Türkiye'nin birçok ilinden üreticiler yöresel ürünlerini, 8. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'nda sergileyecek. Karadeniz'in peynir ve tereyağlarından, Ege'nin zeytin ve zeytinyağlarına, Adıyaman'ın peynirli helvasından, Aydın'ının incirlerine, Giresun'un fındık ezmelerinden, Maraş'ın baharatlarından, Isparta'nın gül ürünlerinden, Hatay'ın sabunlarından, Mardin'in gümüşlerinden, Gaziantep'in bakırlarına varana kadar birçok yöresel ürün ve hediyelik eşya, Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi' yarın kapılarını açacak olan fuarda sergilenecek.

"81 İLDEN GELEN LEZZETLER BU FUARDA VANLILARLA BULUŞACAK"

Fuar öncesi gazetemize özel açıklamalarda bulunan İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Can Çelik, 81 ilden gelen lezzetlerin Vanlılarla buluşacağını belirten Çelik, "Yöresel Ürünler Fuarımızın bu yıl 8. yapılıyor. 81 ilden gelen lezzetler bu fuarda Vanlılarla buluşacak. Fuarımızı 04-13 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceğiz. Fuarımızda 81 ilden gelen lezzetler yer alacak. Burada Karadeniz'in peynirlerinden, Ege'nin zeytinlerine, Çankırı tuzundan Isparta'nın gül ürünlerine varana kadar 81 ilden gelen lezzetler burada Vanlılarla buluşuyor. Hem lezzetli, hem keyifli, hem eğlenceli bir fuar daha gerçekleştireceğiz.

81 ilden farklı tatlar Vanlılarla buluşacak. Bunun yanı sıra el sanatlarımız var. Maraş'tan bakırcılarımız geliyor. Mardin'den gümüşçülerimiz geliyor. Yine Bursa'dan tekstil sektöründe farklı firmalarımız gelecek. Yöresel ürünler ve hediyelik eşya anlamında 81 ilde bulunan her şey bu fuarımızda olacak. 81 ilden gelen tüm tatlarımız ve el sanatlarımız 10 günlük süre zarfı boyunca, 4-13 Kasım tarihleri arasında Van Fuar ve Kongre Merkezi'nde Vanlılarla buluşacak. Her yıl olduğu gibi belli noktalarda ücretsiz servislerimiz olacak. Servislerimiz Hz. Ömer Camii mevkii Halk Eğitim Merkezi'nin önünden her saat başı kaldırılacak" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi