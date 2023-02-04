Yıldırım ve Kasapoğlu’nun Van programları ertelendi

Bugün bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere Van'a gelmesi beklenen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun programları ileri bir tarihe ertelendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun, başka bir programdan dolayısıyla Van’a gelememesinden neticesinde, Edremit ilçesinde açılışı yapılması planlanan Gençlik Merkezi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve 1000 kişi kapasiteli ilçe stadyumunun resmi açılışı da ileri bir tarihe ertelenmiş oldu. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun önümüzdeki haftalarda Van’a gelmesi planlanıyor.

Van Bölge Gazetesi