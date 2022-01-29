Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan ilk açıklama

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla, görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Abdülhamit Gül’ün yerine Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Bozdağ, açıklamasında Bozdağ, “Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız Sn. R. Tayyip Erdoğan’a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum. Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.