Yayla muzu tezgahtaki yerini aldı! Fiyatıyla el yakıyor…

Van'da birçok noktada yetişen ancak Van'da yetişme mevsimi henüz gelmediği için Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinden getirilen ve Türkiye'nin birçok noktasına satılmak üzere gönderilen halk arasında "Yayla Muzu" olarak bilinen uçkunun; (Rêvas) Şeker, mide ve bağırsaklar başta olmak üzere birçok hastalığa şifa olduğu ifade ediliyor.

Uçkun satıcıları, uçkunun birçok derde deva olduğunu belirterek Van'da henüz mevsimi gelmediği için yüksek fiyatlı uçkunda satışların istenilen seviyede olmadığını ancak 10-15 gün sonra Van'ın yüksek kesimlerinde de toplanmaya başlanacağını söylediler.

Yaklaşık 2 aylık toplanma süresi olan uçkunun kilo fiyatının 30 TL olduğunu belirten satıcılar, bu fiyatın önümüzdeki günlerde düşeceğini söylediler. (İLKHA)

