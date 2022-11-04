Yasin Tatar Hayatını Kaybetti

Van Adliyesi'nin sevilin isimlerinden biri olan ve bir süredir mide kanseri ile mücadele veren Yasin Tatar, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Ankara'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Tatar, mide kanseri ile mücadele veriyordu.

51 yaşında bulunan ve 3 çocuk babası olan Tatar'ın cenazesi yarın (Cumartesi) sabah 09:30'da Van Ferit Melen Havalimanı'ndan alınacak ve öğle namazına müteakip Selimbey Mezarlığı'na defnedilecek.

Tatar'ın ailesi taziyeleri Selim Mahallesinde bulunan Alipaşa Camii Taziye Evinde kabul edecek.

WanHaber ailesi olarak merhum Tatar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.