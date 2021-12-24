Yargıtay Bekir Kaya’nın cezasını onadı

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı olduğu dönemde tutuklanan ve 5 yılı aşkın bir süredir cezaevinde tutulan Bekir Kaya, hakkında "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "Örgüt üyesi olmak", "Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunma" ve "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" iddialarıyla verilen 8 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

CEZA ONANDI

Yargıtay kararında, “Sanık Bekir Kaya'nın üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçları yönünden, yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükümlere esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı, temyiz davasının esastan reddiyle hükümlerin onanmasına karar verilmiştir” denildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi’nin tutuklu eski Eşbaşkanı Bekir Kaya ile belediye çalışanları Cuma Köylüoğlu, Çetin Çiftçi, Zelal Tanlı, Mehmet Yalım Eryiğit, Can Tayan ile MEYA-DER yöneticileri İdris Şaybak ve Neriman Uyar hakkında, "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "Örgüt üyesi olmak", "Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunma" ve "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" iddialarıyla dava açılmıştı. Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Kaya'ya 8 yıl 3 ay, belediye çalışanları Bekir Kıran, Çetin Çiftçi, Cuma Köylüoğlu, İdris Şaybak ve Neriman Uyar'a ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmiş, Zelal Tanlı, Mehmet Yalım Eryiğit ve Can Tayan ise beraat etmişti.

KAYA: ÇOK BÜYÜK KAZANACAĞIZ

Kaya, mahkemede yaptığı savunmada, "Benim mahkemeden hiçbir beklentim yok. Ben ceza almışım ya da almamışım çokta bir önemi yok. Benim yaşadığım mağduriyetlerin en sonunda büyük bir toplumsal kazanca döneceğini çok iyi biliyorum. Bu nedenle vereceğiniz karar ne olursa olsun umurumda bile değil. Sizin burada vereceğiniz kararın halk olarak bizim kazanç hanemize yazılacağına yürekten inanıyorum. Cenazeye gittiğimi asla inkar edecek bir insan değilim ve bunu cesaretle söyleyecek bir insanım. Bu zorbalık, bu dikta dönemi elbette bitecek ve mutlaka biz kazanacağız. Ben bireysel olarak mağdur olabilirim, eşim, çocuğum mağdur olabilir. Bunlar bireysel mağduriyetlerdir. Ama herkes emin olsun ki; biz toplumsal olarak çok büyük kazanacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İDDİALAR ÇÜRÜTÜLMÜŞTÜ

Kaya'nın yargılandığı dosyasının içeriğinde ise, Çatak'ta belediyenin yaptığı köprünün örgüt üyeleri için yapıldığı iddiası, açık ve gizli tanık ifadeleri, bir tanığın "Kandil'e çuval çuval para götürüyor" iddiasıyla Kaya'nın katıldığı yürüyüş ve cenazeler bulunuyordu. Kaya hakkında ortaya atılan iddialar daha sonra tek tek çürütülmüştü. Kaya’ya verilen ceza Erzurum Bölge Mahkemesi’nin onanmasının ardından Yargıtay’a gönderilmişti.

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