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Yaralı vatandaşın imdadına İpekyolu zabıtaları yetişti

Sanat Sokağı'nda bayılarak kafasını yere vurarak yaralanan vatandaşın imdadına İpekyolu Belediyesi zabıta ekipleri yetişti.

GENEL 18.08.2021, 23:54 19.08.2021, 00:04
Yaralı vatandaşın imdadına İpekyolu zabıtaları yetişti

WanHaber.com - Haber Merkezi

Van'ın en işlek sokaklarından biri olan Sanat Sokağı'nda bayılarak kafasını yere çarpan vatandaşın imdadına İpekyolu Belediyesi zabıta ekipleri yetişti.

Sokakta bayılarak kafasını yere çarpan vatandaşa ilk müdahaleyi yapan zabıta ekipleri akabinde yaralı vatandaşı zabıta arabası ile en yakın hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan vatandaş dengesini kaybedip düştüğünü belirterek yardımına koşan zabıta ekiplerine teşekkür etti.

#ipekyolu belediyesi #sanat sokağı
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