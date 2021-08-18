Yaralı vatandaşın imdadına İpekyolu zabıtaları yetişti
Sanat Sokağı'nda bayılarak kafasını yere vurarak yaralanan vatandaşın imdadına İpekyolu Belediyesi zabıta ekipleri yetişti.
WanHaber.com - Haber Merkezi
Van'ın en işlek sokaklarından biri olan Sanat Sokağı'nda bayılarak kafasını yere çarpan vatandaşın imdadına İpekyolu Belediyesi zabıta ekipleri yetişti.
Sokakta bayılarak kafasını yere çarpan vatandaşa ilk müdahaleyi yapan zabıta ekipleri akabinde yaralı vatandaşı zabıta arabası ile en yakın hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan vatandaş dengesini kaybedip düştüğünü belirterek yardımına koşan zabıta ekiplerine teşekkür etti.
|İmsak
|03:47
|Güneş
|05:17
|Öğle
|12:15
|İkindi
|16:00
|Akşam
|19:03
|Yatsı
|20:27
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|1
|3
|2. Altay
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Karagümrük
|1
|3
|6. Alanyaspor
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|3
|8. Konyaspor
|1
|3
|9. Hatayspor
|1
|1
|10. Antalyaspor
|1
|1
|11. Göztepe
|1
|1
|12. Kasımpaşa
|1
|1
|13. Gaziantep FK
|1
|0
|14. Adana Demirspor
|1
|0
|15. Sivasspor
|1
|0
|16. Başakşehir
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Rizespor
|1
|0
|19. Kayserispor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|1
|3
|2. Eyüpspor
|1
|3
|3. Menemenspor
|1
|3
|4. Bandırmaspor
|1
|3
|5. Manisa FK
|1
|3
|6. Balıkesirspor
|1
|3
|7. Adanaspor
|1
|1
|8. Altınordu
|1
|1
|9. Ankara Keçiörengücü
|1
|1
|10. Bursaspor
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Tuzlaspor
|1
|1
|13. Samsunspor
|0
|0
|14. İstanbulspor
|1
|0
|15. Boluspor
|1
|0
|16. Gençlerbirliği
|1
|0
|17. Erzurumspor
|1
|0
|18. Denizlispor
|1
|0
|19. Kocaelispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|1
|3
|2. Chelsea
|1
|3
|3. Liverpool
|1
|3
|4. West Ham
|1
|3
|5. Everton
|1
|3
|6. Brentford
|1
|3
|7. Watford
|1
|3
|8. Brighton
|1
|3
|9. Leicester City
|1
|3
|10. Tottenham
|1
|3
|11. Aston Villa
|1
|0
|12. Burnley
|1
|0
|13. Man City
|1
|0
|14. Wolverhampton
|1
|0
|15. Newcastle
|1
|0
|16. Southampton
|1
|0
|17. Arsenal
|1
|0
|18. Crystal Palace
|1
|0
|19. Norwich City
|1
|0
|20. Leeds United
|1
|0