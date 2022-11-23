VİŞAD: Van TSO'nun yıpratılmasına izin vermeyeceğiz

Van İşadamları Derneği (VİŞAD), "Van Ticaret ve Sanayi Odası, bu şehrin en önemli lobi kuruluşudur. Bu kurumun yıpratılmasına VİŞAD olarak izin vermeyeceğiz." dedi.

GENEL 23.11.2022, 12:28
VİŞAD: Van TSO'nun yıpratılmasına izin vermeyeceğiz

Van İşadamları Derneği (VİŞAD) yönetimi, 22 Ekim 2022'de tarihinde gerçekleştirilen Van TSO seçimlerinde yaşanan tatsız durumlardan hicap duyarak oluşan tatsızlıkların onarılması ve Van iş dünyasının rutin hayatına dönmesi için basın açıklaması yaptı.

VİŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Işık yaptığı açıklamada: "Kentimizin güzide kurumlarından biri olan Van Ticaret ve Sanayi Odası, yaklaşık bir ay önce 22 Ekim 2022 tarihinde yeni organ üyelerini belirlemek üzere seçime gitmiştir. Seçim sürecince yaşanan bir takım tatsız durumlardan hicap duyarak oluşan tatsızlıkların onarılması ve Van iş dünyasının rutin hayatına dönmesi için Van İş Adamları Derneği olarak basın açıklaması yapılması gereği hâsıl olmuştur. Bu anlamda kentimizde hassasiyet sahibi birçok kurum ve kişi tarafından çok kıymetli adımlar atılmış, sağduyuya yönelik açıklamalar yapılmıştır.

5 farklı grubun yarıştığı seçimlerin olgunluk içerisinde geçmesi için her kesimden iş insanının çatı kuruluşu olarak (VİŞAD) en başından beri sağduyu içerisinde olunması yönünde telkinlerimiz olmuştur. Bu yarışa katılan ve tüm renklerde aday olan üyelerimiz VİŞAD olarak aldığımız kararlar doğrultusunda çok hassas davranarak hiçbir tarafı incitmemeye gayret göstermişlerdir.

Herkesin malumu olduğu üzere; Van Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında; sağladığı hizmet ve faaliyetleri çerçevesinde en önemli odalar arasında yerini almış, nitekim 2022 yılında Türkiye’nin En İyi İkinci Ticaret ve Sanayi Odası olarak seçilmiştir.

1962 yılından başlayarak, Odamızın bugünlere gelmesinde gayret gösteren yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu, meclis ve diğer organ üyeleri ile oda üyeleri ve çalışanları bizler için çok kıymetlidir. Bu anlamda Odamızda emeği olan herkese müteşekkir olduğumuzu bu vesile ile belirtmek isteriz.

Yaklaşık altı aydır devam eden seçim çalışmaları ve son bir aylık süreçte oluşan seçim sonrası sıkıntılar, bizleri derinden üzmüştür. Teknik anlamda ifade etmekten imtina ettiğimiz; bir takım değişiklikler ve sandıkta oluşan nahoş durumlar, kentin en önemli kurumlarından biri olan Van Ticaret ve Sanayi Odası’na zarar vermiştir.

"VİŞAD olarak izin vermeyeceğiz"
Sosyal, ekonomik, politik, stratejik ve daha birçok alanda feraseti, kabiliyeti ve etkisi olan Van Ticaret ve Sanayi Odası, bu şehrin en önemli lobi kuruluşudur. Sivil toplumun ve kamunun tetikleyici gücüdür. Ülke içinde ve uluslararası alanda kentin parlayan yüzüdür. Yatırımı, üretimi, istihdamı ve kalkınmayı önceleyen; trafiğe, altyapıya, eğitime, turizme, sağlığa, spora, sanata, finansa, bürokrasiye ve tüm yaşam alanlarına dokunan ve her şeye dair politika üreten bu kurumun yıpratılmasına VİŞAD olarak izin vermeyeceğiz.

Öncelikle hiçbir tüccarımızın ve tacirimizin tahkire maruz kalmasını istemiyoruz. Ancak tüm sürecin takipçisi olarak yaşananların tüm tafsilatı ile aydınlatılması için çaba göstereceğiz. Van’ın huzuru ve kalkınması için geçmişte olduğu gibi bu süreçten sonra da elimizi taşın altına koyacağız. Nitekim söz konusu kentin lokomotif gücü olan Van’ın, Vanlının odasıdır. Evidir! Bu çerçevede herkesin müsterih olmasını, hakaretamiz sözlerden uzak durmasını ve infiale neden olacak tavır ve davranışlardan kaçınmasını temenni ediyoruz." denildi.

"Başka Van TSO yok"
Ayrıca 17 Aralık 2022 tarihinde yapılması planlanan 1. grup seçimlerinin sağduyu içerisinde geçmesi anlamında çağrıda bulunan VİŞAD yönetimi: "17 Aralık 2022 tarihinde yapılması planlanan seçimin sağduyu içerisinde geçmesi, gerginliğe mahal verecek tutumlardan kaçınılması gerektiğini ifade etmek isteriz. Başka Van yok! Başka Van TSO yok! Dolayısıyla tüm bunların kıymetine binaen herkesin sükûnet içerisinde bu sürecin atlatılması için çaba göstermesi gerektiğini, en çok VİŞAD olarak bu anlamda bir misyon üstlendiğimizi belirtmek isteriz.

Bu çerçevede, kentin menfaati, tüccar ve sanayicimizin huzuru gözetilerek, sağduyu içerisinde bir seçimin yapılması temennisi ve kazananın Van olması ümidiyle herkesi bu süreçte makul ve erdemli davranmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vanhavadis

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