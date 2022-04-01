'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM’de kabul edildi!

"Vergi ve ekonomi paketini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifi, muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine yükselmesi ve birçok düzenlemeyi içeriyor.

GENEL 01.04.2022, 13:25
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM’de kabul edildi!

Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve katma değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde kararname Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Telifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

FAİZSİZ KONUT MAĞDURLARINA SEÇENEK SUNULACAK

Teklifle birlikte faizsiz konut almak isterken mağdur olan binlerce kişiyle ilgili adım atıldı. Tasfiye edilen şirketlerde paraları bulunan yaklaşık 50 bin kişiye iki seçenek sunulacak. Alacaklılar isterlerse faaliyetlerine izin verilen diğer 6 firmaya hakları korunarak geçebilecek.

VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ETKİN PİŞMANLIK HÜKMÜ

Ayrıca Vergi usul kanunundaki kaçakçılık suçuna etkin pişmanlık hükmü getirilecek.

MUHTARLARA MAAŞ MÜJDESİ

Muhtarlara net asgari ücret tutarında ödenek verilecek. Yabancılara istisna kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde istisnadan faydalanılamayacağına ilişkin düzenlemede değişiklik yapılıyor. İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilmesine imkan veren düzenleme, istisna uygulamasına çevrilmekte ve süresi 31/12/2025 tarihine uzatılmakta olup, ayrıca madde kapsamına turizme yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işleri de alınmaktadır.

HAZİNE TAŞINMAZLARININ SATIŞINA DÜZENLEME

Türkiye'de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri kapsamında üretilen elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesi için alınan mühendislik hizmetlerine geçici süreli istisna tanınıyor. Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru süresinin uzatılması ve peşin ödemelerde indirim yapılması öngörülüyor. Hazine taşınmazlarının doğrudan satışına yönelik düzenleme yapılıyor. Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılarak reklam yasağı verilmiş olmasına rağmen, reklam yasağı getirilenlere reklam vermeyle devam eden gelir vergisi mükellefleri harcamalarının vergi matrahından gider olarak kabul edilmeyecek.

VERGİ DAİRESİNCE YAPILAN İŞLEMLERDE ELEKTRONİK İMZA YETKİSİ

Özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin kazançlarının serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi sağlanmaktadır. Vergi dairesince yapılan işlemlerde elektronik imza, mühür veya onay kullanılmasına ilişkin yetki veriliyor. Seyahat acentalarının birliğe ödeyecekleri yıllık aidatın belirlenmesinde Cumhurbaşkanına yetki veriyor.

KURUMLAR VERGİSİ ORANI KALICI OLARAK YÜZDE 25'E ÇIKIYOR

Teknik iflas durumunun giderilmesi için teknik iflas durumundaki şirketlerin ortaklarınca şirkete aktarılan ‘sermaye tamamlama fonlarının' kurum kazancına eklenmemesi öngörülüyor.

Finans sektöründe faaliyette bulunan bazı kurumlar için kurumlar vergisi oranının kalıcı olarak yüzde 25'e çıkarılıyor. Radyo ve televizyonlarda ayda en az doksan dakika süreyle yapılan uyarıcı ve eğitici mahiyetteki yayınlar arasına ekonomideki kayıt dışılığın azaltılması ve önlenmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve vergi bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi, yerleştirilmesi, farkındalığının artırılması ve toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi gibi konular eklenerek bu kapsamdaki mücadelenin eğitim ve bilgilendirme yoluyla güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Üzerinde yerleşim yeri bulunduğu gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazlar, 2/B alanlarındaki taşınmazların satışına ilişkin hükümlerle kıyas edilerek hak sahiplerine doğrudan satılacak. Varlıkları yükümlülüklerini karşılamayan tasarruf finansman şirketlerinin, tasarruf dönemindeki müşterilerine ait sözleşmeleri faaliyet izni verilen tasarruf finansman şirketlerine devredilecek.

TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİMDE HİZMET ALIMLARINDA EK FİYAT FARKI

Taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamındaki hizmet alımlarında ek fiyat farkı getirilecek. Tasarruf finansman sözleşmesini, devralan şirkette devam ettirmek isteyen müşterinin tasarruf tutarı, devralan şirketin talebi üzerine tasfiye masası tarafından devralan şirkete mutabakat tarihinden itibaren bir ay içinde nakden ve defaten ödenecek. Teklifte önergeyle yapılan değişiklikler Komisyon'da kabul edilen önergelerle, öğretim elemanlarının ÖSYM'de başkan yardımcısı olarak görevlendirilmeleri durumunda emeklilik haklarında düzenleme yapan 30. maddesi ile bir şirketin itibarını kırabilecek veya servetine zarar verebilecek asılsız haber yayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden 2 bin güne kadar adli para cezası getiren 34. maddesi teklif metninden çıkarıldı.

ENSONHABER

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