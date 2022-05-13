Vergi muafiyetinde kapsam genişliyor! İşte inşaat sektöründe hareketlilik sağlayacak yeni destek paketi

Vergi muafiyeti konusunda milyonları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Konut, turizm ve imalat sektörlerindeki teslim ve hizmetler KDV'den istisna edilirken, alınan kararlar doğrultusunda yeni adımlar atılması bekleniyor. Ekonomide hareketlenmeyi sağlayacak ve sektörlere nefes aldırmayı aldırmayı planlayan hükümet, yeni destek paketleri hazırlıyor. İşte özellikle inşaat sektöründe hareketlilik sağlaması beklenen yeni ekonomik destek paketinin detayları...

GENEL 13.05.2022, 10:24
Vergi muafiyetinde kapsam genişliyor! İşte inşaat sektöründe hareketlilik sağlayacak yeni destek paketi

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama tebliğinde önemli değişikliklere gidildi. İmalat sanayi ve turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi işletmelere inşaat işlerine ilişkin hizmet ve mal tesliminde 31 Aralık 2025'e kadar KDV muafiyeti geldi. Getirilen KDV muafiyetini genişletmek isteyen hükümet, yeni destek paketini devreye sokuyor. Buna göre istisna olarak söz konusu vergi muafiyeti inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işler için uygulanacak. Yatırım yapanların inşaatta kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilecek.

SON DAKİKA | YENİ KDV DÜZENLEMESİNİ BAKAN NEBATİ DUYURDU
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KDV'de basitleştirme çalışmaları kapsamında hazırlanan taslağı kamuoyu ile paylaştı. KDV iadesinde ilk yöntem değişikliği sektör ayırımı yapılmadan imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar için gerçekleştirildi.

KDV ÖDEME KOLAYLIĞI 1 MAYIS'TA BAŞLADI
Sabah'ta yer alan habere göre; KDV iadesinde sektör ayırımı yapılmadan imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılara KDV kolaylığı 1 Mayıs'tan itibaren yaşama geçirildi.

Yapılan düzenlemeyle daha önce ödediği KDV'nin iade edilmesinde sıkıntı yaşayan 1 milyona yakın mükellefin sorunu çözüldü. Gelir İdaresi KDV önceki gün yayınladığı tebliğle işletmeleri destekleyecek yeni bir vergi muafiyeti sağladı. İmalat sanayii ve turizme yönelik teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin 1 Mayıs itibariyle yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna edildi.

TEŞVİK BELGESİ ZORUNLULUĞU VAR
Bu istisnadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayii ile turizme yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olması zorunluluğu bulunuyor. Bu belgenin yasanın yürürlük tarihinden önce düzenlenmesi istisna uygulamasında engel teşkil etmiyor.

Ayrıca, inşaat işlerinin yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması, Aralık 2025 tarihini aşmamak kaydıyla öngörülen süre içinde yapılması, yatırım tutarının aşılmaması gerekiyor. İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işlerini kapsıyor.

Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilir. Dolayısıyla söz konusu istisna inşaat işlerine ilişkin olmak koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını kapsıyor.

VERGİ DAİRESİNE BAŞVURULUR
Diğer yandan inşaat işlerine ilişkin alınan makine, araç-gereç ve tefrişatı (yatırım teşvik belgesinde yer alsa dahi) bu istisna kapsamında değerlendirilmiyor.

İstisnadan yararlanmak isteyen yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefler KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesinden istisna belgesi alabilir. Başvuruda bulunan mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesi, hazırlanan projeye uygun olarak elektronik ortamda sisteme girilir.

Vergi dairesince gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilir. Aynı satıcıdan yapılan birden fazla mal ve hizmet alımına ilişkin harcamaların proje maliyetinin binde 5'ine kadar olan kısmı tek satır olarak girilebilir.MYNET

Yorumlar (0)
12
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 38 84
2. 1461 Trabzon FK 38 74
3. Bodrumspor 38 72
4. Sivas Belediyespor 38 69
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 38 66
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 38 66
7. Çorum FK 38 65
8. Afjet Afyonspor 38 62
9. Ankaraspor 38 55
10. Somaspor 38 53
11. İnegölspor 38 51
12. Etimesgut Belediyespor 38 47
13. Serik Belediyespor 38 45
14. Sarıyer 38 43
15. Diyarbekirspor 38 41
16. Adıyaman FK 38 41
17. Turgutluspor 38 37
18. Ergene Velimeşespor 38 35
19. Niğde Anadolu FK 38 29
20. Kahramanmaraşspor 38 19
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21