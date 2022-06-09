VATSO'dan Cumhurbaşkanına Van ile ilgili 8 talep!

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Başkanı Zahir Kandaşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak olan Van'ın sorunları 8 maddeden oluşuyor.

Talepler arasında, Van'ın turizmi, Van'a Dışişleri Bakanlığı temsilciliği kurulması, Çilli ve Gelincik sınır kapıları, Kuskunkıran geçidi, ve Van futbolu ile ilgili maddeler yer alıyor.

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO)'nden konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Van programını önemsiyoruz.

Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük şehri olan, İran'la en uzun sınıra sahip, dünyanın en büyük sodalı deniz kenarında bulunan Van’ın eksik olan sorunlarını Sayın Cumhurbaşkanına talebi ve arzusuzdur. Fakat bu sorunlar çözülmeyecek sorunlar değildir.

Sınır Ticaretinden Kuzey Van Gölü Demiryoluna, Çevre Yolundan, Van-Şırnak Karayoluna, stadyumdan otogara Van'ın sorunları çözüm beklemektedir.

Van'ın sorunları yanında potansiyelleri de vardır. Muazzam tarihi zenginliğe ve doğal güzelliğe sahiptir. Türkiye'deki toplam mera alanının yüzde 10'u Van sınırları içindedir. Güneşi en çok gören ildir. Van denizi gibi bir değere sahiptir. En önemlisi de nüfusu gençtir. Yaş ortalaması 22 civarındadır. Van’da gençleri tutabilecek veya istihdam edecek büyük bir yatırımımızın olmayışı bizleri üzmektedir.

Bu nedenle her ay 2 - 3 gencini dışarıda iş kazalarında kaybetmektedir. Bu durum bizleri derinden üzmektedir. Van hem depremden sonra 2021'de ilk kez nüfusu azalmıştır hem de yoksulluk sırasında 77. Sıraya düşmektedir. Bu Van için tehlike çanların çaldığını göstermektedir.

O yüzden sorunların çözülmesi elzemdir. Bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yukarıda saydığımız sorunlarla birlikte kısa vadede yapılması gereken 8 talebimiz olacaktır. Bu taleplerimiz şunlardır.

1-) ÇARPANAK ADASI'NIN TURİZME KAZANDIRILMASI

Çarpanak Adası da en az Akdamar Adası kadar değerli ve önemlidir. Adanın içindeki kilise yüz yıllar önce yapılmış, orijinal mimariye sahiptir. Kilise define avcıları nedeniyle ciddi tahribata uğramıştır. Bu kilisenin acil koruma altına alınması, restore edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte çevre düzenlemesi ve adaya tekne ulaşımının sağlanması adayı çekici kılacaktır. Bunun en yakın zamanda programa alınması Van turizmi için iyi olacaktır.

2-) VAN'DA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YURTİÇİ TEMSİLCİLİĞİNİN AÇILMASI

Dışişleri Bakanlığı Yurtiçi Temsilciliği 7 ilde vardır. Bu iller İstanbul, İzmir, Edirne, Antalya, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'dır. Dışişleri Yurtiçi Temsilciliği Doğu Anadolu Bölgesinde yoktur. Temsilcilik için Van en ideal illerin başında gelmektedir. Van'da açılacak temsilciliğin Van turizmine ve ihracatına ciddi katkısı olacaktır. Bu temsilcilik Van'ı uluslararası arenaya taşıyacaktır.

3-) ÇİLLİ VE GELİNCİK SINIR KAPILARININ AÇILMASI

Van İran'la en uzun sınıra sahiptir. Sınır uzunluğu yaklaşık 300 km'dir. Ve bu sınırda tek kapı faaliyettedir. O da Saray - Kapıköy Sınır Kapısı. Bu kapı Van için yetersiz kalmaktadır. Biz Van'ın kuzeyinde bulunan Çaldıran - Çilli ve Van'ın güneyinde bulunan Başkale - Gelincik Kapılarının da açılmasını istiyoruz. Bu 2 kapının açılması Van ve bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır.

4-) HALK BANKASI VAN BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN KURULMASI

Halk Bankası Van Bölge Koordinatörlüğünün kurulması Vanlı esnaf ve iş insanlarının işlerini kolaylaştıracaktır. Bunun Van'ın komşu illerindeki esnaf ve iş insanlarına da faydası olacaktır. Kredi çekmek isteyen esnaf ipotek değeri için diğer bölge müdürlüklerinden gelecek ekspertiz raporunu beklemeyecektir. Van emlak değeri yüksek olan bir ildir. Ama farklı illerde bulunan banka bölge müdürlükleri bunun farkında değildir.

5-) KGF DOĞU ANADOLU BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Desteğinizle büyük bir uğraşla Van’a kazandırdığımız KGF Doğu Anadolu Bölge Temsilciliğinin aniden kapanması gerçekten Van’ın ticari alanın da ciddi bir darbe vurmuştur bu kapanmaya hiçbir anlam verememekteyiz.

Kredi Garanti Fonu KGF Van Şubesi 2 yıl önce kapatıldı. Tüccar ve sanayici zor durumda kaldı. Kredi çekmek isteyen iş insanımız kefalet için Diyarbakır'a gitmektedir. Sadece Doğu Anadolu'da KGF Bölge Temsilciliği yoktur. Doğu Anadolu'da kimi iller Trabzon'a, kimi iller Diyarbakır'a kimi iller ise Adana'ya bağlıdır. Biz tüm Doğu Anadolu illerinin Van'da kurulacak KGF Doğu Anadolu Bölge Temsilciliğine bağlanmasını istiyoruz.

6-) KUSKUNKIRAN GEÇİDİNİN ÇİFT TÜPLÜ OLMASI

Türkiye'de tek tüplü tünel Van'ı batıya ve güneye açan Kuskunkıran Tünelidir. Van - Bitlis arasında bulunan tünelin tek tüp olması nedeniyle hemen hemen her ay ölümlü trafik kazalarına yol açmaktadır. Bu tünelin çift tüplü olması elzemdir. Muhakkak yıl içinde programa alınmalıdır. Bununla birlikte Van'ı güneyden İran ve Hakkâri'ye bağlayacak olan Güzeldere Tünelinin de bitirilmesi gerekmektedir.

7-) VAN'DA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİNİN (TEKMER) KURULMASI

Van girişimci bir kenttir. Gençleri teknolojiye meraklıdır. Van'da da genç girişimciler ve yazılımcılar vardır. Bunları tek çatı altında toplayacak ve önlerini açacak TEKMER' e ihtiyaç vardır. Bölgede TEKMER sadece Bitlis'te var. İstiyoruz Van'da da olsun. Van TEKMER ve benzeri kuruluşlar sayesinde Ortadoğu ve Orta Asya'nın girişimcilik merkezi olacaktır ve bu sebeple de hep söylüyoruz ya Van genç nüfusa sahiptir işte tam gençlerinde istediği gibi bir merkez olacaktır. Tüm dünyaya da hizmet verebilecek bir il konumuna gelecektir. Biz özel sektör olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

8-) VAN FUTBOLU VE GENÇLERİ MÜJDELİ HABER BEKLİYOR

2011 yılının Ekim ve Kasım aylarında ilimizde meydana gelen peş peşe iki yıkıcı depremlerin ardından şehrin ve insanlarımızın hayatında birçok şey değişti. Depremde eğitim kurumlarından, konutlara iş yerlerinden spor alanlarına kadar büyük zararlar gören yapıların başında Van Atatürk Şehir Stadyumunun geldiği herkesin malumudur.

Ülkenin en çok genç nüfusuna sahip olan ve iki milyon nüfuslu şehrimiz de, 2011 yılından bu yana yeni stadyum sözüne rağmen halen modern bir stadyumun olmayışını tarafınıza bildirmek istiyorum. Amatör spor kulüplerinin bölge adına bir merkez olabilir Ülkemize ve Dünyaya futbolcu yetiştirecek fırsatlar Van’da bulunmaktadır yeter ki bu alt yapı eksiklikleri tamamlansın ve Van’da birkaç tane deniz kenarında futbol sahaları olsun. Dünyanın en ünlü kulüpleri yazın iklimden dolayı kesinlikle burada idmana geleceklerdir. Sportif alanlarda yapılacak çalışmaların sizlerin talimatıyla gerçekleşeceğine inanıyoruz.

VAN'IN GENÇLERİ SİZLERDEN MÜJDE BEKLİYOR

Bu 8 talebimizin 2022 yılı içinde gerçekleşmesi durumunda Van yeniden eski özgüvenine kavuşacaktır. Yeniden cazibe merkezi olacaktır. Bu çalışmalar yatırımcıya güven verecektir. Van'dan batıya göç duracaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bu konularda destek istiyoruz ve sıraladığımız 8 madde için harekete geçilmesini bekliyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımız bunlarla ilgili gerekli talimatı verecektir. Elçiye zeval olmaz biz de beklentilere tercüman olduk.

Van Ticaret ve Sanayi Odası İş Dünyası Derneği Başkanı - Zahir Kandaşoğlu"

Havadis