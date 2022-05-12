Vatandaşa son dakika çağrısı: Tarih verip uyardı, sakın bu konutları almayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası hem ilk kez konut alacak vatandaşlara avantaj sağlayacak hem de liralaşma stratejisini desteklemenin yanında konut arzını artırmak için açıkladığı yeni kredi paketi sonrası fırsatçılar hemen harekete geçerek satılık konut fiyatlarını yükseltti.

Yeni açıklanan paketle beraber ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlar, fiyatı 2 milyon liraya kadar olan birinci el konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi kullanabilecek.

İkinci paket kapsamında konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) satımıyla karşılanması şartıyla aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak. Uygulama sıfır ve ikinci el konutlarda geçerli olacak.

Öte yandan inşaat sektörüne yönelik destek çerçevesinde ise asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış projelerin tamamlanması için 20 milyar lira kaynak aktarılacak. 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt eden şirketler bu destekten yararlanabilecek.

Yeni açıklanan kredi paketiyle ilgili olarak Haber7'ye açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa ve Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, 0,99 ve 0,89'luk kredinin vatandaşlar için büyük avantaj olduğunu ancak fırsatçılara karşı da çok dikkatli olunması gerektiği görüşünde hem firik oldu.

AYDIN AĞAOĞLU: 9 MAYIS'TAN SONRA FİYATI ARTAN DAİRELERİ ALMAYIN

Cumhurbaşkanının açıkladığı paketin temelinde yatan konut sorunu diyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Biz bununla ilgili insanların kiralık ev bulmakta zorlandığını, fiyatların çok yükseldiğini, konut arzının azaldığını ifade ettik ve konut maliyetlerinin de aşırı yükselmesinden ötürü alınamaz boyuta geldiğini ifade ettik.

Cumhurbaşkanımızdan, konut sektörünü teşvik edecek, vergi avantajıyla, kredi avantajıyla harekete geçirecek tedbirlerin açıklanmasını, tüketicinin de konut almasının kolaylaşmasını istedik. Tüm bunlar karşılık buldu. Cumhurbaşkanımız, cazip faizli konut kredileri kullandırılacağını, müteahhitlere de gerek vergisel gerek kredi destekleri sağlanacağını ama bunun koşulları olduğunu söyledi." dedi.

KREDİDE YÜZDE 50'YE VARAN AVANTAJ

Yüzde 0,99'luk faiz oranıyla beraber toplam maliyette yüzde 50 gibi bir avantajın ortaya çıkrığı belirten Ağaoğlu "2 milyon kredi kullanan vatandaş aylık 48 bin Lira taksit ödemesi lazımdı ve bu 10 yıllık kredinin geri ödemesi 3 milyon 772 bin Lira faizle birlikte 5 milyon 772 bin lirayı buluyordu. Paket açıklandıktan sonra faiz miktarında 2 buçuk milyona yakın bir indirim ile yani 0,99 ile 2 milyon Liralık bir kredi kullanılırsa taksit 28 bine düşüyor ve faiziyle birlikte toplam ödeme 3 milyon 360 bin liraya geliyor. Bu paket hiç evi olmayan ilk defa ev alacaklara sağlanıyor. Bir cazip kredi de 0,89 ile müteahhitlere veriliyor. 2 milyon Liralık krediye toplam 10 yıllık geri ödeme 3 milyon 264 bin lira oluyor." ifadelerini kullandı.

FIRSATÇILIK YAPANI İHBAT EDİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası hemen fırsatçıların harekete geçtiğini söyleyen Ağaoğlu, "Fırsatçılar, vurguncular her zaman olduğu gibi yine devreye girdiler. Tüketiciye sağlanacak avantajın bir bölümünü adeta pençe atıp çalmaya kalktılar. Bunlarla ilgili tüketicilere tavsiyem, asla 9 Mayıs tarihinde fiyat arttıran konut satıcılarından konut almasınlar.

Ne inşaat şirketinden ne şahıslardan ne emlakçılardan. Bununla yetinmeyip fiyat arttıran firmaları Ticaret Bakanlığı’na, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ihbarda bulunsunlar. Bize gönderdikleri görselleri onlara da gönderirlerse gerekli cezai yaptırımlar uygulanacaktır. En önemlisi de bu cazip krediler onların satacağı konutlar için asla kullandırılmamalıdır. Gelen rakamları gösteriyorum. Fiyat 855 bin Liradan 1 milyon 250 bin Liraya ulaşmış.

Son değişiklik 9 Mayıs 2022. Cumhurbaşkanı açıklama yaptığı günün akşamı fiyat değiştirmişler. Bunlar belgedir, mutlaka Ticaret Bakanlığı’na, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ihbar edilmelidir. Gerekli incelemeler yapılmalıdır. Sosyal medyada da bunları deşifre edeceğiz. Bunlar cazip kredilerden istifade etmeleri bir tarafa mutlaka kendilerine yaptırım uygulanmalıdır.

Bu fırsatçılıktır, vurgunculuktur, serbest piyasa denilemez çünkü vatandaşın temel ihtiyacı olan barınma ihtiyacının karşılanması için devlet bir fedakarlık yaptı. Burada ahlaklı, dürüst, ticari erdem sahibi tüm müteahhitlerin ve inşaatçıların mümkünse kar marjlarını biraz aşağı çekip devletin yaptığı katkıya kendilerinin de biraz imkan sunması böylelikle vatandaşın, ülke insanının refahına katkı sağlaması gerekmektedir." dedi.

NİZAMEDDİN AŞA: BİNLERCE İLANIN FİYATINI DEĞİŞTİRDİLER

Ağaoğlu gibi fırsatçılara karşı vatandaşı uyaran İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "Bu paket 3 bölümden oluşuyor. Birinci pakette ilk defa ev alacak vatandaş sıfır konut için 2 milyon Liraya kadar 0,99 faiz oranıyla kredi çekebiliyor. İkinci paket 2. eli de sıfır konutu da kapsıyor ama elindeki altın ve dövizi Merkez Bankasında bozdurmuş olma koşulu var. 3. paket kentsel dönüşüm ve TOKİ’nin yapacağı işler ile ilgili. Bunda da inşaat piyasasına destek sağlanıyor.

Baktığımız zaman 0,99 piyasanın en düşük faizi. Totale baktığımızda yüzde 50 gibi büyük bir avantaj sağlıyor. 0,89 daha da büyük bir avantaj sağlıyor. Tabi burada bir kitle hedef alınmış. İlk defa ev alacaklar ve yastık altı birikimlerin piyasaya kazandırılması hedeflenmiş. Üçüncü pakette ise inşaat piyasasına bir destek planlandı. Rezerv alan dediğimiz dediğimiz, şuanda boş bulunan alanlara konut yapılası düşünülüyor." dedi.

"FIRSATÇILAR KAZANSIN DİYE YAPILMADI"

Sektöre yönelik 3. paketin önemli değinen Aşa "Şuan baktığımızda 0,99’luk faiz piyasanın en düşük oranı. Faizi ortalama yüzde 2-2,5 olarak düşündüğümüzde bu yüzde 50’lik bir avantaj sağlıyor. Hem 0,99 hem de 0,88’lik kredi bir koşula bağlı. 0,99’da İlk ve sıfır ev almak, 0,89 faizli kredi için ise yastık alındaki altını ve dövizi çıkarmak gerekiyor. Ancak kredi paketlerinin duyurulmasıyla fırsatçılar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımızın açıklamasından 10 dakika sonra fiyatlar yukarı çıktı.

Bu fırsatçılıkla ilgili bizlere de çok sayıda haber geldi. Şu anda bazı sitelerde yer alan binlerce fiyat yükseltilmiş durumda. Devlet bu kredi oranıyla elini taşın altına koydu. Devletimiz bunu vatandaşları ev sahibi olsun diye, fırsatçılar kazansın diye değil. Bunlara mutlaka önlem almak lazım. Bu durum kabullenilebilecek bir şey değil. Emlakçılar olarak bizde mağdur oluyoruz. Onlarca işi hallettikten sonra şimdi tapu devrinde fiyat artıranlar oluyor. Aslında burada en önemli paket üçüncüsü. Çünkü sıkıntının temeli piyasada yeteri kadar konut olmaması. Yeni üretim olmaza sıkıntı devam edecek." dedi.

ALTIN EMLAK GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA HAKAN ÖZELMACIKLI: KONUT ALIRKEN ACELE ETMEYİN

Kredi paketi sonrası fiyat artışlarının yaşandığı ortamda vatandaşa acele etmeyin uyarısı yapan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı ise, "İlk defa ev sahibi olacak vatandaşlar için açıklanan destek paketinde yer alan 0,99’luk faiz oranı çok cazip bir fırsat. Özellikle de ilk kez satılacak evleri kapsaması büyükşehirlerde çok stok olmasa bile diğer şehirlerdeki satılmayı bekleyen taşınmazlar için bir talep artışına neden olacak.

Bu çerçevede gayrimenkul fiyatlarının finansmanının kolaylaşması nedeni ile bir miktar artış gösterecektir. Şuanda vatandaşlar tarafından ilgi ve talebin arttığını söyleyebiliriz. Finansmana erişimin kolaylaşması ile beraber fırsatçılarında ortaya çıktığını görüyoruz. Konut almayı planlayan vatandaşlar bu noktada sakın acele etmesin. Daha sakin alternatifleri değerlendirerek ödeme koşullarını da göz önünde bulundurarak hareket etsinler." dedi.

HABER7