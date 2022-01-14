Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak! Üyelik işlemleri artık E-Devlet üzerinden yapılacak

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, derneklere üye olmanın artık daha kolay olduğunu ifade edildi.

"GÜÇLÜ SİVİL TOPLUM GÜÇLÜ TÜRKİYE"

e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmetinin kullanıma açıldığı belirtilirken, "Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye" denildi.

ÜYELİĞE DAİR TÜM İŞLEMLER YAPILABİLECEK

e-Devlet üzerinden herhangi bir derneğe üye olunup olunmadığı sorgulanabilecek, dernek üyeliği başvurusu yapılabilecek, üyelik sonlandırılabilecek.

Sondakika