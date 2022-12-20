Vaski'ye alınacak 160 personelin isim listesi belli oldu!

VASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı VANSU Personel Anonim Şirketi bünyesinde mevsimlik (5 ay 29 gün) olarak görevlendirilmek üzere 102 genel beden işçisi, 7 engelli genel beden işçisi ile 51 silahlı özel güvenlik personeli alımına ilişkin kura çekimi noter huzurunda canlı yayınla yapıldı.

Edremit İlçesi’ndeki Uygulama Oteli Konferans Salonu’nda yapılan kura çekimi personel alımlarını şeffaflık ve liyakat esaslarına göre yapan VASKİ Genel Müdürlüğü, iştiraki şirketlerinden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi (VANSU) bünyesinde istihdam etmek üzere alacağı 160 mevsimlik personel alımı için belirlenen şartları taşıyan bin 540 kişi arasında gerçekleştirildi.

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