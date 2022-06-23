VASKİ'ye alınacak 152 personelin isim listesi belli oldu! İşte isim isim tam liste

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü’nün iştiraklerinden olan Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi bünyesinde Mevsimlik İşçi olarak 5 Ay 29 Gün süre ile çalıştırılmak üzere 112 adet Genel Beden İşçisi ve 40 adet Silahlı Özel Güvenlik Personeli alımı için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden ilana çıkılmıştır.

13.06.2022 ile 17.06.2022 tarihleri arasında kariyer.van.bel.tr adresi üzerinde alınan başvurular, ilanda belirtilen kriterler çerçevesinde komisyonumuz tarafından incelenerek değerlendirilmiştir. Genel Beden İşçisi ile Silahlı Özel Güvenlik Personel alımına ilişkin toplamda 2792 kişinin başvuruları kariyer.van.bel.tr adresine ulaşmıştır.

Yapılan başvurularda Genel Beden İşçisi olarak 1076 kişinin başvuruları istenilen kriterleri taşıması ve buna ilişkin evrak ve belgeleri eksiksiz olarak göndermeleri nedeniyle kabul edilmiş olup 1002 kişinin ise başvuru şartlarından en az birini sağlayamaması nedeni ile kabul edilmemiştir.

Yine Silahlı Özel Güvenlik Personeli için yapılan başvurularda ise 485 kişinin başvuruları istenilen kriterleri taşıması ve buna ilişkin evrak ve belgeleri eksiksiz olarak göndermeleri nedeniyle kabul edilmiş olup 229 kişinin ise başvuru şartlarından en az birini sağlayamaması nedeni ile kabul edilmemişti. 22.06.2022 Çarşamba Günü saat 14:00‘da Van 1. Noter tarafından şeffaflık ilkeleri kapsamında kura çekilişi yapılmıştır.

Buna göre 112 adet Genel Beden İşçisi ve 40 adet Silahlı Özel Güvenlik Personel alımı için yapılan başvurular sonucu noter kurasında ismi çıkan asil ve yedek adayların isim listelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

112 ADET GENEL BEDEN İŞÇİSİ ASİL ve YEDEK LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ…

40 ADET SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK ASİL ve YEDEK LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Şehrivan Gazetesi