VASKİ duyurdu! Son ödeme tarihi bugün...
VASKİ, su borcunu yapılandıran vatandaşların su borçlarının son ödeme gününün 31 Ocak olduğunu duyurdu.
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ), sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak su borcunu yapılandıran abonelerin su borçlarının son ödeme tarihinin 31 Ocak (Bugün) olduğunu duyurdu. Açıklamada, “Su borçlarını yapılandıran abonelerimizin dikkatine! 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan su borçlarının 7. taksiti ile 7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan su borçlarının 3. taksitlerinin son ödeme tarihi 31. 01. 2022 Pazartesi’dir. Yapılandırmanızın bozulmaması için ödemenizi yapmanız önemle duyurulur” denildi.
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|23
|38
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|23
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|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
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|36
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|22
|34
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|22
|32
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|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
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|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
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|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
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|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
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|37
|6. Arsenal
|21
|36
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|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
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|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
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|22
|25
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|24
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|23
|23
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|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
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|12