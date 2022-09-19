VASKİ'den zorunlu su kesintisi duyurusu

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; "Edremit İlçesi Başkan Caddesi’nde kanalizasyon hattı yapımı çalışması nedeniyle; Yeni Cami Mahallesi ve Eski Cami Mahallesi’nin tamamında Edremit çarşı merkezi ve Yeni Mahalle'nin bir kısmında 19 Eylül 2022 Pazartesi günü sabah saat 07:00 ile akşam saat 22:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Kanalizasyon hattı yapımı çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir. Ayrıca su kesintisinden etkilenen mahalleler için talep edilmesi durumunda kurumumuz tarafından tankerle su desteği sağlanacaktır.

Vatandaşlarımıza önemle duyurulur" denildi.