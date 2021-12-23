VASKİ'den Vanlılara 'don' uyarısı

VASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yaşanan sayaç ve abone şube yolu donmalarına karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Açıklamanın devamında, “İlimizde kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlaması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi nedeniyle abonelerimizin sayaçlarında ve tesisatlarında donmalar yaşanması muhtemeldir.

Her yıl yaşanan don olaylarıyla ciddi maddi kayıpların yaşandığını göz önünde bulundurarak, yaşanan sayaç ve abone şube yolu donmalarına karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerekmektedir. Özellikle abone şube yolları, su sayaçları ve iç tesisatta yer alan ana kolon boruları soğuğa karşı yalıtımlı olmamasıyla birlikte suyun kullanılmadığı zaman içerisinde donarak, vatandaşlarımızı ciddi manada mağdur etmektedir.

Mağduriyetlerin yaşanmaması ve sayaçların korunması noktasında; açıkta bulunan su tesisatları soğuk havayla temas etmeyecek şekilde koruma altına alınmalı veya izole edilerek; sayaçlar kalın yün kumaş, boru kılıfı, izocam ve benzeri malzemelerle sıkıca sarılmalıdır. Sayaç donmaları, sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızmasına karşı dikkatli olunmalıdır.

Abonelerimizin herhangi bir mağduriyetle karşı karşıya kalmamaları adına su sayaçlarını uygun bir yöntemle koruma altına almalarını önemle tavsiye ediyoruz. Ayrıca sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızıntısı veya damlama olması halinde, abone numarası belirtilmek suretiyle VASKİ'ye bildirilmelidir. Alınan önlemlere rağmen yaşanabilecek sorunların çözümü noktasında “Alo 185 VASKİ Çağrı Merkezi”miz mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 saat esasına göre vatandaşlarımıza hizmet vermektedir” ifadelerine yer verildi.

bölgegazetesi