VASKİ'den su kesintisi uyarısı!

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Selimbey, Abdurrahmangazi, Yalı, İskele ve Gevaş ilçesine bağlı Hişet Mahallesi’nde su kesintisi olacağını bildirdi.

İşte VASKİ’nin o paylaşımı:

Selimbey Mahallesi'nde meydana ani arıza nedeniyle; Selimbey, Abdurrahmangazi, Yalı ve İskele Mahallelerinde 5 saatlik su kesintisine gidilecektir. Gevaş İlçesi'ndeki 1 nolu içme suyu deposundaki tahliye vana onarımı nedeniyle; Bahçelievler ve Hişet Mahallesinde 4 saatlik su kesintisine gidilecektir.