Vanspor İstanbul'da destek gecesi düzenliyor

Van başta olmak üzere, Vanlıların yoğun şekilde yaşadığı illerde destek gecesi düzenlemek için harekete geçen Vanspor, ilk destek gecesini Van'da düzenlemişti. Vanspor için ikinci destek gecesi ise, 14 Ekim'de Başkent'te düzenlenmişti.

Mira Palace Hotel'de Vanspor için düzenlenecek olan destek gecesi 4 Kasım Cuma günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Van, Ankara ve İstanbul'un ardından, İzmir, Antalya gibi Vanlıların yoğun şekilde yaşadığı illerde de destek geceleri düzenlenecek. Düzenlenecek olan destek geceleriyle, Vanspor'a ciddi anlamda maddi desteğin sağlanması bekleniyor.

Cuma günü düzenlenecek olan geceyle alakalı açıklamalarda bulunan Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak, "2022-2023 Futbol Sezonu Vanspor Futbol Kulübü birlik, beraberlik ve dayanışma gecesine teşriflerinizi bekleriz" ifadelerine yer verdi.

Vanlıların yoğun ilgi göstermesi beklenen gece 04 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Cihangir Mahallesi E-5 Karayolu üzeri Beyaz AVM Double Tree Hilton yanında bulunan Mira Palace Hotel'de gerçekleştirilecek. Geceye İstanbul ve çevre illerde bulunan çok sayıda Vanlının katılması bekleniyor.

Van Bölge Gazetesi