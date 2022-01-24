Vanspor ile YYÜ arasında protokol imzalandı

Vanspor Futbol Kulübü’nün yeni yönetimi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. YYÜ Senato Salonunda düzenlenen programda, hazırlanan taraftar seminer protokolü YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile Vanspor Kulüp Başkanı Mehmet Avcı tarafından imzalandı. Yapılacak projeler içerisinde yer alan taraftarlara seminer konusunu tamamlanırken, YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli de Vanspor Kulüp üyesi oldu.

Taraftarlara eğitim ve seminerler vereceğiz’

Şevli, yaptığı açıklamada, kurumlarla yapılan iş birliklerine önem verdiklerini söyledi. Vanspor'a destek olmaya çalıştıklarını belirten Şevli, şunları kaydetti: "Üniversite olarak ilimizin takımına destek çıkmak zorundayız.

Taraftar topluluklarını, akademik ve idari personel ile öğrencilerimizi, Vanspor maçlarını izlemeye teşvik edeceğiz. Ücretsiz araç hizmetinde bulunacağız. Taraftarlara eğitim ve seminerler vereceğiz. Üniversitemizdeki spor tesislerini Vanspor'a ücretsiz tahsis edeceğiz. Özellikle yeni kurulan kadın futbol takımına destekte bulunacağız."

‘En önemli güç kaynağı taraftarlarımızdır’

Vanspor Kulüp Başkanı Mehmet Avcı ise kulübün geçmişte birçok başarıya imza attığını anımsattı. Takım için en önemli güç kaynağının taraftar olduğunu dile getiren Avcı, "Taraftarlarımızın Vanspor’u içselleştirmesi, sahiplenmesi bizi motive ediyor.

Taraftarlarımızın daha bilgili, iyi bir noktaya gelmesini arzuluyoruz. Üniversiteyle yaptığımız bir iş birliğiyle taraftar davranışları, saha içerisindeki süreç yönetimi, futbolcuların teknik heyetle iletişimleri gibi birçok konuda verilecek eğitimler, seminerler ve bilgi alışverişleri takımımıza ciddi katkı sağlayacak" diye konuştu.