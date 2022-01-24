Vanlıların eşsiz lezzeti ‘ayran aşı’ tescilleniyor!

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan tescil başvurusu önemli bir noktaya geldi. Ayran Aşı’nın tescil süreci, 17 Ocak’ta Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayınlandı.

Van TSO Başkanı Necdet Takva, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gelinen noktayı duyurdu. Takva paylaşımında, “VanTSO tarafından başvurusu yapılan Yöresel yemeğimiz “Ayran Aşı” Coğrafi İşaret bülteninde ilana çıktı. Van’a, Van halkına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.