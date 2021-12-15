Vanlıların eşsiz bir lezzeti daha tescillendi!

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Van’ın yöresel lezzetlerinden biri olan Sengeser Yemeği, Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın (VanTSO) müracaatı ile Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylandı. VanTSO Başkanı Necdet Takva sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Sengeser Yemeği’nin tescillendiğini duyurdu.

İşte Takva’nın paylaşımı:

“Bir kültürel değerimiz daha tescillendi. Şehrimizin kültür varlığını kayıt altına alıyor, geleceğe armağan ediyoruz. “Sengeser”in tescil süreci tamamlandı, hayırlı olsun.”