Vanlıların Ekrem İmamoğlu yorumu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. WanHaber olarak vatandaşlara İBB Başkanına verilen hapis cezasını sorduk. İşte vatandaşların konu hakkındaki düşünceleri..